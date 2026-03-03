Berikut Trik Under Night In-Birth Exe:Late PS3(Doc PlayStation)

UNDER Night In-Birth Exe:Late adalah game fighting 2D yang dirilis untuk konsol PlayStation 3. Game ini merupakan versi pengembangan dari seri Under Night In-Birth yang awalnya populer di arcade Jepang.

Game ini menampilkan pertarungan satu lawan satu dengan gaya anime serta sistem mekanik unik bernama GRD yang memengaruhi kekuatan dan strategi selama pertandingan.

1. Pahami Sistem GRD dan Vorpal

GRD bar ada di bawah layar dan akan terisi saat kamu menyerang atau bertahan dengan tepat.

Jika GRD lebih banyak dari lawan saat cycle selesai, kamu masuk mode Vorpal State.

Dalam mode Vorpal, serangan lebih kuat dan bisa pakai Chain Shift untuk memperpanjang combo.

2. Manfaatkan Chain Shift

Aktifkan saat kamu dalam Vorpal.

Fungsi: menghentikan waktu sebentar dan memberi frame advantage.

Cocok untuk memperpanjang combo atau mengamankan serangan.

3. Gunakan Assault dengan Tepat

Assault bagus untuk menyerang lawan yang bertahan.

Tapi jangan terlalu sering karena mudah dibaca dan di counter.

4. Kuasai Shield

Shield bisa mengurangi tekanan lawan.

Jika berhasil, GRD kamu bertambah dan lawan kehilangan GRD.

Tapi hati-hati, salah timing bisa dihukum lawan.

5. Pelajari Combo Dasar

Setiap karakter punya combo dasar yang mudah dihafal.

Latih di Training Mode sampai hafal sebelum masuk Ranked.

6. Gunakan EX Move Secara Efektif

EX Move memberi damage besar atau combo extender.

Jangan boros meter, simpan untuk situasi penting.

7. Manfaatkan Infinite Worth

Butuh 200 meter.

Damage besar dan bisa jadi finisher combo.

8. Pilih Karakter Sesuai Gaya Main

Hyde Kido, seimbang dan cocok pemula.

Linne, cepat dan combo agresif.

Gordeau, jarak jauh dan zoning kuat.

9. Manfaatkan Training Mode

Timing combo

Anti air

Punish setelah block

10. Pelajari Frame Advantage

Serangan yang aman akan sulit dihukum.

Cari tahu move mana yang aman dan mana yang bisa di-punish.

Game ini cocok untuk pemain yang suka fighting game teknis seperti seri anime fighter dengan combo dan strategi mendalam. (Z-4)

Sumber: steam, gamefaqs