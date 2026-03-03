Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Sinopsis Film Last Seen Alive: Kejadian Misterius di Kota Terpencil

Reynaldi Andrian Pamungkas
03/3/2026 17:00
Sinopsis Film Last Seen Alive: Kejadian Misterius di Kota Terpencil
Berikut Sinopsis Film Last Seen Alive(Doc IMDB)

LAST Seen Alive adalah film bergenre aksi, misteri dan thriller yang dirilis pada tahun 2022. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 30 menit.

Film yang disutradarai Brian Goodman ini dibintangi oleh Gerard Butler dan Jaimie Alexander.

Berikut Sinopsis Film Last Seen Alive

Film ini menceritakan tentang Will Spann yang sedang dalam perjalanan mengantar istrinya, Lisa, ke rumah orang tuanya setelah hubungan mereka mengalami masalah.

Saat berhenti di sebuah pom bensin terpencil, Lisa tiba-tiba menghilang tanpa jejak.

Will yang panik berusaha mencarinya, namun tidak ada saksi yang melihat dengan jelas apa yang terjadi.

Karena polisi lambat merespons dan mencurigai Will sebagai pelaku, ia memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri.

Penyelidikannya membawanya ke dunia kriminal yang berbahaya dan penuh rahasia.

Film ini dipenuhi ketegangan, aksi, dan plot twist yang membuat penonton terus menebak-nebak hingga akhir cerita. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki



Editor : Reynaldi
