Westlife: Indonesia "Rumah Kedua" karena Selalu Disambut Hangat Setiap Berkunjung

GRUP musik legendaris Westlife mengungkapkan Indonesia terasa sebagai "rumah kedua". Hal ini disebabkan oleh konsistensi masyarakat Indonesia dalam memberikan sambutan yang luar biasa hangat dalam setiap kedatangan mereka.

Pernyataan emosional tersebut terungkap saat Shane Filan, Nicky Byrne, dan Kian Egan menyapa ribuan penggemarnya dalam tajuk konser "A Gala Evening" yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, pada Selasa (10/2) malam.

Di atas panggung, Shane Filan mengenang kembali loyalitas penggemar yang tak pernah surut sejak grup asal Irlandia ini memulai debutnya pada 1999 silam.

"Kamu tahu ketika kamu merasa memiliki ikatan khusus, selama 25 tahun, kalian telah menunjukkan begitu banyak cinta kepada kami. Setiap kali kami datang ke sini, seperti yang saya katakan tadi malam, setiap kali kami datang ke Indonesia, kami merasa ini adalah rumah kedua kami," katanya, seperti dikutip dari situs Antara, Rabu (11/2).

"Kami merasa seolah-olah sudah sering berada di sini. Setiap kali kami datang, tempat ini selalu ramai, saya benar-benar mencintai Indonesia," kata dia.

Senada dengan Shane, Nicky Byrne turut memuji Indonesia. "Kami selalu menceritakan kepada semua orang betapa luar biasanya Asia, terutama Indonesia, karena menurut saya, Indonesia adalah tempat di mana Westlife meraih platinum terbanyak di dunia," kata pria kelahiran 1978 itu.

"Jadi, terima kasih banyak. Kalian benar-benar negara yang tak tertandingi bagi Westlife, dan kami benar-benar menghargainya," ia menambahkan.

Nicky pun memberikan bocoran tentang kejutan istimewa. "Kami juga memiliki beberapa kejutan besar yang akan segera datang bersama Westlife saat kami merayakan 25 tahun dari semua lagu-lagu tersebut," katanya.

Sementara itu, Kian Egan menambahkan bahwa Indonesia memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Westlife. "Ketika kami pertama kali memulai sebagai band dan datang dari Irlandia dan Inggris, salah satu negara pertama yang kami kunjungi di belahan dunia ini adalah Indonesia," katanya.

"Dan kini, lebih dari 25 tahun kemudian, kami kembali lagi dan lagi dan lagi, dan cinta kami untuk Indonesia semakin tumbuh dan semakin besar," kata Kian.

Westlife menuntaskan kerinduan penonton dengan membawakan 19 lagu hits di konser tersebut. Mereka membawakan lagu "My Love", "You Raise Me Up", hingga "Swear It Again".(H-2)