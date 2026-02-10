23 Trik Death Stranding PS4 Lengkap

A- A+

Berikut Trik Death Stranding PS4(Doc PlayStation)

DEATH Stranding PS4 adalah game action-adventure eksklusif PlayStation 4 karya Hideo Kojima, yang menggabungkan eksplorasi dunia terbuka, pengantaran barang, dan cerita fiksi ilmiah yang unik.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai Sam Porter Bridges, seorang kurir yang bertugas mengantarkan kargo ke berbagai wilayah terpencil di Amerika pasca kiamat untuk menghubungkan kembali umat manusia melalui jaringan bernama Chiral Network.

Berikut 23 Trik Death Stranding PS4

1. Selalu seimbangkan kargo

Atur barang berat di bagian bawah dan tengah punggung agar Sam tidak mudah jatuh.

2. Gunakan tombol keseimbangan saat jalan

Tekan L2 dan R2 saat melewati medan sulit supaya Sam tetap stabil.

3. Jangan bawa kargo berlebihan

Terlalu banyak barang bikin stamina cepat habis dan gampang jatuh.

4. Perhatikan stamina dan sepatu

Sepatu yang rusak bikin Sam cepat lelah dan kaki berdarah, ganti secara rutin.

5. Rencanakan rute sebelum berangkat

Gunakan peta untuk menghindari sungai deras, tebing curam, dan area BT.

6. Manfaatkan tangga dan anchor

Tangga untuk menyeberang sungai dan tebing, anchor untuk turun aman dari ketinggian.

7. Bangun struktur online

Gunakan jembatan, generator, dan zipline dari pemain lain, hemat waktu banget.

8. Aktifkan Zipline Network

Di mid late game, zipline adalah cara tercepat antar lokasi.

9. Jongkok dan tahan napas

Tekan R1 saat mendekati BT agar tidak terdeteksi.

10. Perhatikan Odradek

Arah dan kecepatan geraknya menandakan posisi BT.

11. Gunakan Hematic Grenade dengan tepat

Lempar saat BT terlihat jelas untuk hasil maksimal.

12. Gunakan Bola Gun

Senjata ini efektif melumpuhkan musuh tanpa membunuh.

13. Stealth lebih aman

Serangan diam-diam menghemat stamina dan risiko.

14. Hindari pertarungan kalau tidak perlu

Fokus utama game ini adalah pengantaran, bukan perang.

15. Rawat kendaraan di generator

Jangan biarkan baterai habis di tengah jalan.

16. Motor cocok untuk jarak menengah

Truk lebih aman untuk kargo besar dan jarak jauh.

17. Hati-hati hujan Timefall

Jangan parkir kendaraan terlalu lama di area hujan.

18. Selesaikan delivery Premium

Nilai S memberi banyak Like dan meningkatkan status Sam.

19. Upgrade hubungan dengan fasilitas

Buka equipment dan struktur baru dengan menaikkan bintang koneksi.

20. Bangun struktur yang berguna

Struktur yang sering dipakai pemain lain bakal banjir Like.

21. Simpan game sebelum misi berat

Antisipasi jatuh atau gagal misi.

22. Gunakan Private Locker

Simpan barang penting agar tidak hilang.

23. Jangan terburu-buru

Death Stranding lebih rewarding kalau dimainkan santai dan terencana.

Death Stranding PS4 adalah game petualangan unik dengan konsep menghubungkan dunia, yang menekankan kesabaran, strategi, dan cerita yang kuat. (Z-4)

