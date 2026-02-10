23 Trik Death Stranding PS4 Lengkap

Headline
DEATH Stranding PS4 adalah game action-adventure eksklusif PlayStation 4 karya Hideo Kojima, yang menggabungkan eksplorasi dunia terbuka, pengantaran barang, dan cerita fiksi ilmiah yang unik.
Dalam game ini, pemain berperan sebagai Sam Porter Bridges, seorang kurir yang bertugas mengantarkan kargo ke berbagai wilayah terpencil di Amerika pasca kiamat untuk menghubungkan kembali umat manusia melalui jaringan bernama Chiral Network.
Atur barang berat di bagian bawah dan tengah punggung agar Sam tidak mudah jatuh.
Tekan L2 dan R2 saat melewati medan sulit supaya Sam tetap stabil.
Terlalu banyak barang bikin stamina cepat habis dan gampang jatuh.
Sepatu yang rusak bikin Sam cepat lelah dan kaki berdarah, ganti secara rutin.
Gunakan peta untuk menghindari sungai deras, tebing curam, dan area BT.
Tangga untuk menyeberang sungai dan tebing, anchor untuk turun aman dari ketinggian.
Gunakan jembatan, generator, dan zipline dari pemain lain, hemat waktu banget.
Di mid late game, zipline adalah cara tercepat antar lokasi.
Tekan R1 saat mendekati BT agar tidak terdeteksi.
Arah dan kecepatan geraknya menandakan posisi BT.
Lempar saat BT terlihat jelas untuk hasil maksimal.
Senjata ini efektif melumpuhkan musuh tanpa membunuh.
Serangan diam-diam menghemat stamina dan risiko.
Fokus utama game ini adalah pengantaran, bukan perang.
Jangan biarkan baterai habis di tengah jalan.
Truk lebih aman untuk kargo besar dan jarak jauh.
Jangan parkir kendaraan terlalu lama di area hujan.
Nilai S memberi banyak Like dan meningkatkan status Sam.
Buka equipment dan struktur baru dengan menaikkan bintang koneksi.
Struktur yang sering dipakai pemain lain bakal banjir Like.
Antisipasi jatuh atau gagal misi.
Simpan barang penting agar tidak hilang.
Death Stranding lebih rewarding kalau dimainkan santai dan terencana.
Death Stranding PS4 adalah game petualangan unik dengan konsep menghubungkan dunia, yang menekankan kesabaran, strategi, dan cerita yang kuat. (Z-4)
Sumber: ign, gamespot
