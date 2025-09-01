Emma Heming Willis Klarifikasi Keputusan Tinggal Terpisah dari Bruce Willis

Istri Bruce Willis, Emma Heming Willis akhirnya buka suara atas keputusannya atas perawatan sang aktor.(Media Sosial X)

EMMA Heming Willis menanggapi kritik publik terkait keputusannya untuk tinggal terpisah dari sang suami, aktor legendaris Bruce Willis. Willis saat ini berjuang melawan demensia frontotemporal.

Dalam sebuah wawancara khusus yang tayang di ABC pada 26 Agustus lalu, Emma mengungkapkan bahwa bintang Die Hard berusia 70 tahun itu kini tinggal di rumah khusus dengan pendamping profesional. Menurutnya, langkah tersebut sangat berat namun menjadi pilihan terbaik demi kenyamanan dan keamanan Bruce.

Keputusan ini sempat menuai reaksi keras di media sosial. Tiga hari kemudian, Emma membagikan video klarifikasi melalui Instagram. Ia menjelaskan perawatan jangka panjang sering kali disalahpahami oleh orang luar.

“Apa yang saya tahu, dengan membagikan informasi pribadi ini, akan muncul dua kubu: orang yang punya opini dan orang yang benar-benar punya pengalaman,” ujarnya. Emma menekankan hanya mereka yang pernah menjalani peran sebagai caregiver yang bisa memahami situasi sebenarnya.

Dalam video itu, ia juga membacakan kutipan dari bukunya: “Tidak ada yang bisa mengubah opini sekuat pengalaman. Bahkan jika seseorang mengenal demensia, mereka tidak berada di rumah kami. Mereka tidak melihat perilaku orang yang dirawat atau dinamika keluarga kami.”

Ia menutup dengan tegas: “Opini dari luar sering kali bising dan keras. Tapi jika mereka tidak punya pengalaman, mereka tidak berhak berkomentar, apalagi menentukan pilihan.”

Putri tirinya, Tallulah Willis, segera menunjukkan dukungan dengan menulis di kolom komentar: “Aku sangat mencintaimu. Kami semua mencintaimu. Terima kasih atas semua yang kau lakukan untuk kami dan keluarga.” (Hindustan Times/Z-2)