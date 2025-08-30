Lirik Resah Payung Teduh: Chord Gitar Lengkap dan Fakta Mistis di Baliknya

Lirik lagu Resah - Payung Teduh(Dok. Spotify)

LAGU Resah dari Payung Teduh adalah salah satu karya indie Indonesia yang penuh emosi dan makna. Dirilis pada tahun 2014 dalam album Dunia Batas, lagu ini mencuri hati pendengar dengan melodi syahdu dan lirik yang puitis. Artikel ini menyajikan lirik Resah, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik penciptaan lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar menikmati cerita di baliknya!

Makna Lagu Resah: Kerinduan yang Penuh Emosi

Lirik Resah bercerita tentang kerinduan mendalam seseorang untuk bersama orang yang dicintai, namun terhalang oleh ketidakpastian. Frasa seperti “Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur” menciptakan gambaran romantis sekaligus melankolis. Banyak penggemar memaknai lagu ini sebagai kisah cinta yang terpisah, bahkan ada yang menghubungkannya dengan tema kematian atau kehilangan. Nuansa emosional ini membuat lirik Resah begitu menyentuh hati.

Lirik Lengkap Lagu Resah - Payung Teduh

Berikut adalah lirik Resah secara lengkap untuk kamu nikmati:

Parararara.. Parararara..Parararara.. Parararara..Parararara.. Parararara.. Huuuu.. uu..Aku ingin berjalan bersamamuDalam hujan dan malam gelapTapi aku tak bisa melihat matamuAku ingin berdua denganmuDi antara daun gugurAku ingin berdua denganmuTapi aku hanya melihat keresahanmuParararara.. Parararara..Parararara.. Parararara..Parararara.. Parararara.. Huuuu.. uu.. Huuuu.. uu..Aku menunggu dengan sabarDi atas sini, melayang-layangTergoyang angin, menantikan tubuh ituAku ingin berdua denganmuDi antara daun gugurAku ingin berdua denganmuTapi aku hanya melihat keresahanmu

Chord Gitar Resah: Mudah untuk Pemula

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar Resah dengan kunci dasar yang sederhana:

[Intro]Am D Am D Am D G DG EmParararara.. Parararara..Am DParararara..[Verse]Am DAku ingin berjalan bersamamuG EmDalam hujan dan malam gelapAm DTapi aku tak bisaG EmMelihat matamu[Chorus]Am DAku ingin berdua denganmuG EmDi antara daun gugurAm DAku ingin berdua denganmuG EmTapi aku hanya melihat keresahanmu[Interlude]Am D Am D Am D G DG EmParararara.. Parararara..Am DParararara.. Huuuu.. uu..[Verse]Am DAku menunggu dengan sabarG EmDi atas sini, melayang-layangAm DTergoyang angin,G EmMenantikan tubuh itu[Chorus]Am DAku ingin berdua denganmuG EmDi antara daun gugurAm DAku ingin berdua denganmuG EmTapi aku hanya melihat keresahanmu

Tips Bermain:

Gunakan capo pada fret 4 untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu.

Mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap nuansa syahdu lagu ini.

Fokus pada petikan lembut saat bagian “Parararara” untuk menciptakan suasana melankolis.

Fakta Menarik di Balik Lagu Resah

Di balik keindahan lirik Resah, ada cerita unik yang membuat lagu ini semakin menarik:

Kisah Mistis: Konon, lagu ini terinspirasi dari pengalaman mistis Aziz Kariko (Comi), personel Payung Teduh, saat mendaki gunung. Mereka bertemu seseorang yang berbagi cerita cinta, lalu menghilang. Orang tersebut ditemukan meninggal dengan puisi yang menjadi cikal bakal lirik Resah .

Kisah Mistis: Konon, lagu ini terinspirasi dari pengalaman mistis Aziz Kariko (Comi), personel Payung Teduh, saat mendaki gunung. Mereka bertemu seseorang yang berbagi cerita cinta, lalu menghilang. Orang tersebut ditemukan meninggal dengan puisi yang menjadi cikal bakal lirik Resah.

Popularitas: Video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 4,9 juta kali di YouTube hingga Mei 2022, menunjukkan betapa besar pengaruhnya.
Gaya Indie-Folk: Payung Teduh dikenal dengan gaya musik indie-folk yang sederhana namun menyentuh, dan Resah adalah salah satu karya terbaik mereka.

Tips Membawakan Lagu Resah dengan Penuh Perasaan

Agar kamu bisa memainkan lirik Resah dan chord dengan maksimal, ikuti tips berikut:

Pilih Gitar Akustik: Suara gitar akustik sangat cocok untuk nuansa lembut lagu ini.

Suara gitar akustik sangat cocok untuk nuansa lembut lagu ini. Tambahkan Harmoni: Ajak teman untuk menyanyikan bagian “Parararara” sebagai backing vocal.

Ajak teman untuk menyanyikan bagian “Parararara” sebagai backing vocal. Atur Suasana: Mainkan lagu ini di malam hari dengan pencahayaan lembut untuk menciptakan suasana intim.

Mengapa Lagu Resah Begitu Populer?

Lagu Resah digemari karena kombinasi melodi yang menenangkan dan lirik Resah yang penuh makna. Lagu ini sering dinyanyikan di kafe, acara akustik, atau di media sosial. Chord yang mudah dimainkan membuatnya jadi favorit musisi pemula. Ditambah lagi, cerita mistis di balik lagu ini menambah daya tarik bagi penggemar.

Kesimpulan

Lirik Resah dari Payung Teduh adalah perpaduan sempurna antara emosi, melodi, dan cerita yang mendalam. Dengan chord gitar yang sederhana, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bermain gitar sambil menikmati musik indie. Cerita mistis dan popularitasnya membuat lagu ini tak lekang oleh waktu. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan keindahan lagu ini! (Z-10)