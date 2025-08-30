Lirik Resah Payung Teduh: Chord Gitar Lengkap dan Fakta Mistis di Baliknya

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
LAGU Resah dari Payung Teduh adalah salah satu karya indie Indonesia yang penuh emosi dan makna. Dirilis pada tahun 2014 dalam album Dunia Batas, lagu ini mencuri hati pendengar dengan melodi syahdu dan lirik yang puitis. Artikel ini menyajikan lirik Resah, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik penciptaan lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar menikmati cerita di baliknya!
Lirik Resah bercerita tentang kerinduan mendalam seseorang untuk bersama orang yang dicintai, namun terhalang oleh ketidakpastian. Frasa seperti “Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur” menciptakan gambaran romantis sekaligus melankolis. Banyak penggemar memaknai lagu ini sebagai kisah cinta yang terpisah, bahkan ada yang menghubungkannya dengan tema kematian atau kehilangan. Nuansa emosional ini membuat lirik Resah begitu menyentuh hati.
Berikut adalah lirik Resah secara lengkap untuk kamu nikmati:
Parararara.. Parararara..Parararara.. Parararara..Parararara.. Parararara.. Huuuu.. uu..Aku ingin berjalan bersamamuDalam hujan dan malam gelapTapi aku tak bisa melihat matamuAku ingin berdua denganmuDi antara daun gugurAku ingin berdua denganmuTapi aku hanya melihat keresahanmuParararara.. Parararara..Parararara.. Parararara..Parararara.. Parararara.. Huuuu.. uu.. Huuuu.. uu..Aku menunggu dengan sabarDi atas sini, melayang-layangTergoyang angin, menantikan tubuh ituAku ingin berdua denganmuDi antara daun gugurAku ingin berdua denganmuTapi aku hanya melihat keresahanmu
Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar Resah dengan kunci dasar yang sederhana:
[Intro]Am D Am D Am D G DG EmParararara.. Parararara..Am DParararara..[Verse]Am DAku ingin berjalan bersamamuG EmDalam hujan dan malam gelapAm DTapi aku tak bisaG EmMelihat matamu[Chorus]Am DAku ingin berdua denganmuG EmDi antara daun gugurAm DAku ingin berdua denganmuG EmTapi aku hanya melihat keresahanmu[Interlude]Am D Am D Am D G DG EmParararara.. Parararara..Am DParararara.. Huuuu.. uu..[Verse]Am DAku menunggu dengan sabarG EmDi atas sini, melayang-layangAm DTergoyang angin,G EmMenantikan tubuh itu[Chorus]Am DAku ingin berdua denganmuG EmDi antara daun gugurAm DAku ingin berdua denganmuG EmTapi aku hanya melihat keresahanmu
Tips Bermain:
Di balik keindahan lirik Resah, ada cerita unik yang membuat lagu ini semakin menarik:
Agar kamu bisa memainkan lirik Resah dan chord dengan maksimal, ikuti tips berikut:
Lagu Resah digemari karena kombinasi melodi yang menenangkan dan lirik Resah yang penuh makna. Lagu ini sering dinyanyikan di kafe, acara akustik, atau di media sosial. Chord yang mudah dimainkan membuatnya jadi favorit musisi pemula. Ditambah lagi, cerita mistis di balik lagu ini menambah daya tarik bagi penggemar.
Lirik Resah dari Payung Teduh adalah perpaduan sempurna antara emosi, melodi, dan cerita yang mendalam. Dengan chord gitar yang sederhana, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bermain gitar sambil menikmati musik indie. Cerita mistis dan popularitasnya membuat lagu ini tak lekang oleh waktu. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan keindahan lagu ini! (Z-10)
Pelajari chord dan lirik lagu Resah dari Payung Teduh, serta fakta menarik di baliknya. Temukan makna mendalam lagu ini!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved