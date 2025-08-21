Chord dan Lirik Lagu Resah - Payung Teduh: Makna Mendalam & Fakta Mistis

Berikut Chord lagu Resah(freepik)

LAGU Resah dari Payung Teduh adalah salah satu karya masterpiece yang berhasil mencuri hati pendengar dengan nada syahdu dan lirik penuh makna. Dirilis pada tahun 2014 sebagai bagian dari album Dunia Batas, lagu ini menggambarkan kerinduan mendalam seseorang untuk bersama orang yang dicintai. Namun, di balik keindahan liriknya, tersimpan kisah mistis yang menambah daya tarik lagu ini. Dalam artikel ini, kamu akan menemukan chord lengkap, lirik, serta fakta menarik di balik lagu Resah.

Chord Lagu Resah - Payung Teduh

Berikut adalah chord dasar lagu Resah yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar. Chord ini diambil dari sumber terpercaya dan telah disesuaikan untuk keterbacaan yang mudah.

Intro: Am D Am D Am D G D G Em Parararara.. Parararara.. Am D Parararara.. Huuuu.. uu..[Verse 1]G EmAku ingin berjalan bersamamuAm DDalam hujan dan malam gelapG EmTapi aku tak bisa melihat matamuAm DAku ingin berdua denganmuG EmDi antara daun gugurAm D GTapi aku hanya melihat keresahanmu[Interlude]G Em Am D[Verse 2]E C#mAku menunggu dengan sabarF#m BDi atas sini melayang-layangE C#mTergoyang angin, menantikan tubuh ituF#m B EAku ingin berdua denganmuG# C#mDi antara daun gugurF#m B ETapi aku hanya melihat keresahanmu

Chord di atas menggunakan kunci dasar yang sederhana, sehingga kamu bisa langsung mencobanya di gitar. Pastikan kamu menyesuaikan tempo agar sesuai dengan nuansa syahdu lagu ini.

Lirik Lagu Resah - Payung Teduh

Lirik lagu Resah memiliki kepekaan emosional yang kuat, menggambarkan kerinduan dan ketidakpastian dalam cinta. Berikut adalah lirik lengkapnya:

Parararara.. Parararara..

Aku ingin berjalan bersamamu

Dalam hujan dan malam gelap

Tapi aku tak bisa melihat matamu

Aku ingin berdua denganmu

Di antara daun gugur

Tapi aku hanya melihat keresahanmu



Parararara.. Parararara.. Huuuu.. uu..

Aku menunggu dengan sabar

Di atas sini melayang-layang

Tergoyang angin, menantikan tubuh itu

Aku ingin berdua denganmu

Di antara daun gugur

Tapi aku hanya melihat keresahanmu

Lirik ini sederhana namun penuh makna, membuat pendengar terhanyut dalam suasana melankolis yang diciptakan Payung Teduh.

Lagu Resah sering diartikan sebagai ungkapan kerinduan seseorang untuk bersama kekasihnya, meski ada batasan yang tak bisa dilewati. Banyak penggemar memaknai lagu ini sebagai kisah cinta yang terhalang oleh kematian, di mana salah satu pihak merindukan kebersamaan yang tak lagi mungkin terjadi. Baris seperti “Aku menunggu dengan sabar di atas sini melayang-layang” menggambarkan seseorang yang sudah tiada, namun masih merindukan orang yang dicintai.

Fakta Mistis di Balik Lagu Resah

Di balik keindahan lagu ini, ada cerita menarik yang dibagikan oleh Aziz Kariko (Comi), salah satu personel Payung Teduh. Menurut cerita yang beredar, inspirasi lagu Resah berasal dari pengalaman mistis saat Comi dan teman-temannya mendaki gunung. Dalam perjalanan, mereka bertemu seseorang yang bercerita tentang masalah cinta, lalu tiba-tiba menghilang. Setelah dicari, orang tersebut ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di sebuah pohon, meninggalkan catatan puisi yang menjadi cikal bakal lirik lagu ini. Meski cerita ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh Payung Teduh, kisah ini menambah aura misterius pada lagu Resah.

Tips Memainkan Chord Resah dengan Gitar

Untuk memainkan lagu Resah, gunakan capo pada fret 4 agar nadanya lebih mudah disesuaikan dengan vokalmu. Pastikan kamu memainkan intro dengan lembut untuk menangkap nuansa syahdu lagu ini. Latih transisi antara kunci Am, D, dan G agar permainanmu terdengar mulus. Jika kamu pemula, coba mainkan dengan tempo lambat terlebih dahulu.

Mengapa Lagu Resah Begitu Populer?

Lagu Resah populer karena kombinasi musik yang sederhana namun menyentuh, serta lirik yang penuh emosi. Payung Teduh dikenal dengan gaya indie-folk mereka yang unik, dan lagu ini menjadi salah satu karya terbaik mereka. Video klip lagu ini di YouTube bahkan telah ditonton lebih dari 4,9 juta kali hingga Mei 2022, menunjukkan betapa besar pengaruhnya.

Dengan chord yang mudah, lirik yang penuh makna, dan cerita mistis di baliknya, lagu Resah dari Payung Teduh adalah karya yang wajib kamu coba mainkan dan nikmati.