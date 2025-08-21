Lirik Lagu Payung Teduh Resah dan Chord Gitar Lengkap

Berikut lirik lagu payung teduh resah(freepik)

LIRIK lagu Payung Teduh Resah menjadi salah satu karya masterpiece dari band indie Indonesia yang terkenal dengan nuansa puitis dan musik yang menenangkan. Lagu ini, yang dirilis pada tahun 2014 dalam album Dunia Batas, menggambarkan kerinduan mendalam dan keresahan hati. Artikel ini menyajikan lirik lengkap dan chord gitar untuk memudahkan Anda memainkan lagu ini. Dengan tingkat keterbacaan yang mudah dipahami, cocok untuk penggemar musik dari berbagai kalangan.

Makna di Balik Lirik Lagu Payung Teduh Resah

Lagu Resah bercerita tentang kerinduan seseorang untuk bersama orang yang dicintai, namun dihadapkan pada perasaan tidak pasti. Liriknya yang puitis, seperti “Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur,” menciptakan gambaran romantis sekaligus melankolis. Banyak pendengar memaknai lagu ini sebagai ungkapan cinta yang dalam, bahkan ada yang mengaitkannya dengan kisah mistis tentang kehilangan. Apa pun interpretasinya, lirik lagu Payung Teduh Resah selalu berhasil menyentuh hati.

Lirik Lagu Resah – Payung Teduh

Berikut adalah lirik lagu Payung Teduh Resah secara lengkap:

Parararara.. Parararara..Parararara.. Parararara..Parararara.. Parararara.. Huuuu.. uu..Aku ingin berjalan bersamamuDalam hujan dan malam gelapTapi aku tak bisa melihat matamuAku ingin berdua denganmuDi antara daun gugurAku ingin berdua denganmuTapi aku hanya melihat keresahanmuParararara.. Parararara..Parararara.. Parararara..Parararara.. Parararara.. Huuuu.. uu.. Huuuu.. uu..Aku menunggu dengan sabarDi atas sini, melayang-layangTergoyang angin, menantikan tubuh ituAku ingin berdua denganmuDi antara daun gugurAku ingin berdua denganmuTapi aku hanya melihat keresahanmu

Lirik ini sederhana namun penuh emosi, membuat lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil memainkan gitar di malam hari.

Chord Gitar Payung Teduh – Resah

Untuk Anda yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar Resah dengan kunci dasar yang mudah diikuti:

[Intro]Am D Am D Am D G DGParararara.. Parararara..EmParararara.. Parararara..Am DParararara.. Parararara.. Huuuu.. uu..[Verse]GAku ingin berjalan bersamamuEmDalam hujan dan malam gelapAm DTapi aku tak bisa melihat matamuGAku ingin berdua denganmuEmDi antara daun gugurAm D GAku ingin berdua denganmuTapi aku hanya melihat keresahanmu[Interlude]G Em Am D[Verse]GAku menunggu dengan sabarEmDi atas sini melayang-layangAm DTergoyang angin, menantikan tubuh ituGAku ingin berdua denganmuEmDi antara daun gugurAm D GAku ingin berdua denganmuTapi aku hanya melihat keresahanmu

Chord di atas menggunakan kunci dasar yang cocok untuk pemula. Anda bisa menyesuaikan capo pada fret tertentu untuk menyesuaikan nada dengan suara Anda.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lirik Resah

Untuk membawakan lirik lagu Payung Teduh Resah dengan penuh perasaan, perhatikan beberapa tips berikut:

Atur tempo dengan santai: Lagu ini memiliki ritme yang lembut, jadi mainkan dengan tenang untuk menonjolkan nuansa emosionalnya.

Lagu ini memiliki ritme yang lembut, jadi mainkan dengan tenang untuk menonjolkan nuansa emosionalnya. Fokus pada dinamika: Tekankan bagian lirik seperti “Huuuu.. uu..” dengan suara yang lembut untuk menciptakan suasana syahdu.

Tekankan bagian lirik seperti “Huuuu.. uu..” dengan suara yang lembut untuk menciptakan suasana syahdu. Gunakan capo jika perlu: Jika chord terasa terlalu tinggi atau rendah, coba gunakan capo pada fret 2 atau 4 untuk kenyamanan.

Cerita Mistis di Balik Lagu Resah

Sebuah kisah menarik yang beredar di kalangan penggemar adalah cerita mistis di balik penciptaan lagu ini. Konon, Aziz Kariko (Comi) dari Payung Teduh terinspirasi dari puisi yang ditemukan saat mendaki. Puisi itu ditulis oleh seseorang yang ditemui rombongan Comi, yang kemudian ditemukan meninggal di pohon. Meski kebenarannya belum dikonfirmasi, kisah ini menambah daya tarik lagu Resah bagi penggemar.

[](https://www.hops.id/hot/pr-2942113454/chord-resah-payung-teduh-lengkap-dengan-lirik-dan-kisah-mistis-di-balik-lagu)

Mengapa Lagu Resah Begitu Populer?

Lagu Resah digemari karena liriknya yang puitis dan melodinya yang sederhana namun menyentuh. Kombinasi chord yang mudah dimainkan dan lirik lagu Payung Teduh Resah yang penuh makna membuatnya menjadi favorit di kalangan musisi pemula dan penggemar musik indie. Lagu ini sering dinyanyikan di kafe, acara akustik, hingga media sosial.

Cara Mengoptimalkan Lagu Resah untuk Penampilan Live

Jika Anda ingin membawakan lagu ini di panggung, berikut beberapa saran:

Pilih akustik gitar: Suara gitar akustik sangat cocok dengan nuansa lagu ini.

Suara gitar akustik sangat cocok dengan nuansa lagu ini. Tambahkan harmoni vokal: Ajak teman untuk menyanyikan bagian “Parararara” sebagai backing vocal.

Ajak teman untuk menyanyikan bagian “Parararara” sebagai backing vocal. Atur pencahayaan: Gunakan pencahayaan lembut untuk menciptakan suasana intim saat perform.

Dengan lirik lagu Payung Teduh Resah dan chord yang kami sajikan, Anda bisa langsung berlatih dan menikmati keindahan lagu ini.