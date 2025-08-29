Mantan Ratu Tenis Anna Kournikova Hamil Anak ke-4 di Usia 44 Tahun

Anna Kournikova(Doc Anna Kournikova)

MANTAN petenis dunia, Anna Kournikova, kembali mencuri perhatian publik setelah sekian lama jarang tampil di hadapan kamera. Di usia 44 tahun, ia dikabarkan sedang mengandung anak keempat dari hubungannya dengan penyanyi Enrique Iglesias.

Pasangan ini sebelumnya sudah dikaruniai tiga buah hati, yakni si kembar Lucy dan Nicholas yang kini berusia tujuh tahun, serta putri bungsu mereka, Mary, yang baru menginjak lima tahun. Kehadiran anak baru menambah kebahagiaan keluarga kecil mereka.

"Anna dan Enrique sangat bahagia bisa menjadi orang tua lagi. Mereka telah terbukti menjadi orangtua yang hebat bagi ketiga anak mereka, dan keduanya menikmati proses tersebut," kata sumber yang menyampaikan kepada People.

"Mereka menikmati semua kegiatan dan semua yang berkaitan dengan membesarkan anak," sambungnya.

Meski jarang membagikan kehidupan pribadi, pasangan ini disebut sangat menikmati peran sebagai orangtua. Mereka memilih untuk fokus pada keluarga tanpa banyak sorotan kamera.

"Mereka berdua senang menjadi orangtua dan menghabiskan waktu membesarkan anak-anak mereka, tanpa pernah mencari sorotan. Tidak ada pasangan Miami lain yang lebih tertutup daripada mereka. Itu cocok untuk mereka," tambah sumber tersebut.

Disambut Gembira Penggemar

Walaupun belum ada pernyataan resmi dari keduanya, kabar kehamilan Anna langsung disambut gembira oleh para penggemar. Terlebih, berita tersebut muncul tak lama setelah muncul kabar kekhawatiran soal kondisi kesehatannya di awal tahun ini.

Kala itu, Anna terlihat menggunakan kursi roda, yang sempat memicu rumor. Namun, ibu mertuanya, Isabel Preysler, mengutarakan bahwa kondisinya tidak serius dan hanya cedera kaki ringan.

Kisah Asmara

Kisah asmara Anna dan Enrique dimulai pada 2001, ketika Anna tampil dalam video musik Escape. Sejak momen itu, keduanya menjalin hubungan hingga kini hidup bersama di kawasan elit Bay Point, Miami.

Meski tidak menikah secara resmi, pasangan ini membuktikan hubungan mereka tetap harmonis dan hangat dalam membesarkan anak-anak, jauh dari hiruk pikuk sorotan publik. (Nas)