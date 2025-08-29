Anna Kournikova Hamil Anak Ke-4 di Usia 44 Tahun, Apa Risikonya?

Mantan petenis dunia Anna Kournikova jamil diusia ke-44.(Freepik)

MANTAN petenis dunia Anna Kournikova kembali mencuri perhatian. Di usia 44 tahun, ia dikabarkan tengah mengandung anak keempat hasil hubungannya dengan penyanyi Enrique Iglesias.

Meski peluang hamil masih ada di usia 40-an, kesuburan wanita memang menurun. Risiko komplikasi pun meningkat, terlebih bila disertai kondisi kesehatan seperti diabetes atau hipertensi. Karena itu, ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan saat hamil di usia matang:

1. Terapkan gaya hidup sehat

Konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, berhenti merokok, serta batasi alkohol. Jangan lupa, penuhi kebutuhan vitamin dan mineral melalui suplemen prenatal sesuai anjuran dokter.

2. Lakukan pemeriksaan kesehatan

Di usia ini, cadangan sel telur berkurang dan kualitas sperma menurun. Pemeriksaan kesehatan bersama pasangan penting untuk menilai tingkat kesuburan sekaligus mendeteksi potensi masalah medis.

3. Waspadai komplikasi kehamilan

Ibu hamil usia 40-an perlu rutin kontrol ke dokter, memantau kondisi kandungan, serta peka terhadap gejala yang muncul agar komplikasi bisa dicegah sejak dini.

4. Jaga kesehatan mental

Pikiran positif berpengaruh besar pada kondisi fisik. Keyakinan bahwa kehamilan bisa berjalan sehat akan membantu menjaga keseimbangan mental maupun tubuh. (Z-10)