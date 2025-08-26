Profil Davina Karamoy: Aktris Muda Berbakat dengan Deretan Film Populer

Profil Aktris Devina Karamoy.(Dok. Instagram)

Aktris muda Davina Karamoy dikenal sebagai salah satu talenta berbakat di industri perfilman Indonesia. Namanya semakin populer setelah sukses memerankan tokoh Rani dalam film Ipar adalah Maut garapan sutradara Hanung Bramantyo.

Davina memulai karier akting pada 2018 lewat sinetron Tukang Ojek Pengkolan dengan karakter Gisel. Setahun kemudian, ia debut di layar lebar melalui film horor Mata Batin 2 dan Rumah Kentang: The Beginning (2019).

Sejak itu, kariernya terus menanjak. Ia tampil dalam sejumlah film populer, seperti:

Baca juga : Gaya Sporty Davina Karamoy, Tetap Modis dan Menawan saat Main Padel

Di Bawah Umur

The Other Side

Ratu Dansa

Akting emosionalnya dalam Ipar Adalah Maut membuat Davina semakin dikenal luas dan menjadi salah satu peran paling melekat dalam perjalanan kariernya.

Film Terbaru Davina Karamoy

Pada 2025, Davina kembali menunjukkan kebolehannya lewat film terbaru berjudul Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung. Dalam film bergenre horor-komedi absurd ini, Davina beradu akting dengan komika Rigen Rakelna yang memerankan Kang Solah.

Film yang menghadirkan sentuhan humor segar, horor unik, dan deretan komedian ternama ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 September 2025. Kehadiran film ini diprediksi akan semakin memperkuat posisi Davina sebagai aktris muda papan atas.

Kehidupan Pribadi dan Keluarga

Davina Karamoy, yang bernama lengkap Davina Tesalonika Karamoy, merupakan anak ketiga dari lima bersaudara.

Kakak: Allesandrio Reinhard Karamoy, Allesandro Reynard Karamoy

Adik: Serafina Belacia Karamoy, Winona Elysia Karamoy