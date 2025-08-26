Lagu Tiara: Lirik dan Chord Gitar Lengkap, Mudah Dipelajari!

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Tiara adalah salah satu lagu legendaris dari grup musik Malaysia, Kris, yang dirilis pada tahun 1991. Lagu ini kembali populer setelah dicover oleh Raffa Affar dan viral di TikTok. Dengan melodi yang menyentuh dan lirik penuh makna, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil memainkan gitar. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lagu Tiara dan chord gitar yang mudah dipelajari, cocok untuk pemula!

Lagu Tiara menceritakan kisah cinta yang terpisah karena perbedaan kasta. Liriknya menggambarkan kerinduan seorang pria kepada kekasihnya, Tiara, yang kini mengejar kesuksesan, sementara ia hidup dalam keterbatasan. Lagu ini penuh emosi dan mudah diingat, membuatnya disukai banyak orang.

Lirik Lagu Tiara

Berikut adalah lirik lagu Tiara yang dinyanyikan oleh Kris dan dipopulerkan kembali oleh Raffa Affar:

Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan Seakan bisa kusentuh peristiwa semalam Di malam pesta engkau bisikkan kata azimat di telinga Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata Engkau jauh meniti puncak menara gading Yang menjanjikan hidup sempurnaTapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan [Reff] Jika kau bertemu aku beginiBerlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Di penjara, terkurung, terhukumHanya bertemankan sepi Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh, Tiara, pedihnya Dapatkah kau merasakan? Jika kau bertemu aku begini Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Di penjara, terkurung, terhukum Hanya bertemankan sepiBisakah, masih bisakah engkau hargai cintaku lagi? Oh, Tiara, pedihnyaDapatkah kau merasakan?

Chord Gitar Lagu Tiara

Berikut adalah chord gitar lagu Tiara dalam nada dasar Em, yang mudah dimainkan untuk pemula:

[Intro] Em B Em B Em D Am Em C B Em [Verse 1] Em B Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan B Em Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan E Am Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam Em B Di malam pesta engkau bisikkan C B Kata azimat di telinga [Verse 2] Em B Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah B Em Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata E Am Engkau jauh meniti puncak menara gading Em B Yang menjanjikan hidup sempurna C D Tapi aku hanya tunduk ke bumi Em Hidup tertekan [Chorus] A Am Jika kau bertemu aku begini C B Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Em Am Di penjara terkurung terhukum D G Hanya bertemankan sepi Am Em Bisakah kau menghargai C D Em Cintaku yang suci ini Am Em B Em Oh Tiara, pedihnya, dapatkah kau merasakan [Interlude] Am Am Em Em C Am B B Em C D G Am Em B Em C C Em Em [Chorus]A Am Jika kau bertemu aku begini C B Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Em Am Di penjara terkurung terhukum D G Hanya bertemankan sepi Am Em Bisakah, masih bisakah C D Em Engkau hargai cintaku lagi Am Em B Em Oh Tiara, pedihnya, dapatkah kau merasakan Am Em C D Em Oh Tiara, pedihnya, dapatkah kau merasakannya

Tips Memainkan Chord Lagu Tiara

Untuk pemula, pastikan kamu menggunakan capo pada fret kedua jika ingin menyesuaikan nada dengan suara asli lagu. Latih transisi antar chord seperti Em ke B dan Am ke D agar lebih lancar. Mainkan dengan tempo pelan untuk menangkap emosi lagu.

Mengapa Lagu Tiara Populer?

Lagu Tiara kembali viral berkat cover Raffa Affar yang menduduki trending di YouTube dengan lebih dari 48 juta penonton. Liriknya yang puitis dan melodi yang mudah diingat membuat lagu ini disukai berbagai kalangan. Selain itu, lagu ini juga sering digunakan di TikTok untuk konten emosional.

Cara Memasukkan Lagu Tiara ke Playlist Kamu

Kamu bisa menemukan lagu Tiara di platform seperti Spotify, YouTube, atau Joox. Versi asli oleh Kris dan cover oleh Raffa Affar sama-sama layak didengar. Tambahkan ke playlistmu untuk nostalgia atau latihan gitar!

Kesimpulan

Lagu Tiara adalah kombinasi sempurna antara lirik yang mendalam dan melodi yang indah. Dengan lirik lagu Tiara dan chord gitar di atas, kamu bisa langsung memainkannya. Cocok untuk pemula maupun penggemar musik Melayu.