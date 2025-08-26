Lirik Lagu Tiara Raffa Affar: Makna Cinta dan Fakta Menarik

Headline
LAGU Tiara yang dinyanyikan Raffa Affar menjadi salah satu lagu paling populer di Indonesia, terutama di TikTok. Dengan melodi mendayu-dayu dan lirik penuh emosi, lagu ini berhasil mencuri hati jutaan pendengar. Artikel ini akan membahas lirik lagu Tiara, makna di baliknya, serta fakta menarik yang membuat lagu ini begitu spesial.
Berikut adalah lirik lagu Tiara yang dinyanyikan oleh Raffa Affar:
Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan Seakan bisa kusentuh peristiwa semalam Di malam pesta engkau bisikkan kata azimat di telinga Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata Engkau jauh meniti puncak menara gading Yang menjanjikan hidup sempurna Tapi aku hanya tunduk ke bumi hidup tertekan Jika kau bertemu aku begini Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Di penjara terkurung terhukum Hanya bertemankan sepiBisakah kau menghargai Cintaku yang suci ini Oh Tiara, pedihnya Dapatkah kau merasakan Oh Tiara, pedihnya Dapatkah kau merasakan
Lirik ini menggambarkan kisah cinta yang penuh kepedihan, di mana seorang pria merindukan kekasihnya, Tiara, namun terpisah oleh perbedaan nasib dan status sosial.
Lirik lagu Tiara menceritakan tentang cinta yang tak berbalas. Sang pria merasa rendah diri karena hidupnya penuh kesulitan, sementara Tiara menjalani kehidupan yang lebih baik, digambarkan sebagai "puncak menara gading." Meski begitu, pria ini tetap memendam cinta yang tulus, berharap Tiara bisa menghargai perasaannya. Lirik seperti "Di penjara, terkurung, terhukum" menunjukkan perasaan terjebak dalam kesedihan dan kesepian. Lagu ini sangat emosional karena banyak orang bisa merasakan pengalaman cinta yang penuh perjuangan.
Dengan lirik lagu Tiara yang penuh makna dan fakta menarik di baliknya, tak heran lagu ini terus dicintai.
