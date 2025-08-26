Lirik Lagu Tiara Raffa Affar: Makna Cinta dan Fakta Menarik

Raffa Affar.(Antara)

LAGU Tiara yang dinyanyikan Raffa Affar menjadi salah satu lagu paling populer di Indonesia, terutama di TikTok. Dengan melodi mendayu-dayu dan lirik penuh emosi, lagu ini berhasil mencuri hati jutaan pendengar. Artikel ini akan membahas lirik lagu Tiara, makna di baliknya, serta fakta menarik yang membuat lagu ini begitu spesial.

Lirik Lagu Tiara - Raffa Affar

Berikut adalah lirik lagu Tiara yang dinyanyikan oleh Raffa Affar:

Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan Seakan bisa kusentuh peristiwa semalam Di malam pesta engkau bisikkan kata azimat di telinga Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata Engkau jauh meniti puncak menara gading Yang menjanjikan hidup sempurna Tapi aku hanya tunduk ke bumi hidup tertekan Jika kau bertemu aku begini Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Di penjara terkurung terhukum Hanya bertemankan sepiBisakah kau menghargai Cintaku yang suci ini Oh Tiara, pedihnya Dapatkah kau merasakan Oh Tiara, pedihnya Dapatkah kau merasakan

Lirik ini menggambarkan kisah cinta yang penuh kepedihan, di mana seorang pria merindukan kekasihnya, Tiara, namun terpisah oleh perbedaan nasib dan status sosial.

Makna di Balik Lirik Lagu Tiara

Lirik lagu Tiara menceritakan tentang cinta yang tak berbalas. Sang pria merasa rendah diri karena hidupnya penuh kesulitan, sementara Tiara menjalani kehidupan yang lebih baik, digambarkan sebagai "puncak menara gading." Meski begitu, pria ini tetap memendam cinta yang tulus, berharap Tiara bisa menghargai perasaannya. Lirik seperti "Di penjara, terkurung, terhukum" menunjukkan perasaan terjebak dalam kesedihan dan kesepian. Lagu ini sangat emosional karena banyak orang bisa merasakan pengalaman cinta yang penuh perjuangan.

Fakta Menarik tentang Lagu Tiara

Berikut adalah beberapa fakta menarik di balik lirik lagu Tiara yang mungkin belum kamu tahu:

Asal Lagu: Lagu Tiara pertama kali diciptakan oleh M. Nasir dan dipopulerkan oleh band Malaysia, Kris, pada tahun 1991 dengan genre pop rock.

Lagu Tiara pertama kali diciptakan oleh M. Nasir dan dipopulerkan oleh band Malaysia, Kris, pada tahun 1991 dengan genre pop rock. Viral di TikTok: Versi Raffa Affar menjadi viral di TikTok pada 2022, dengan lebih dari 58 juta penonton di kanal YouTube RAFFA BADRI29 hingga akhir 2022.

Versi Raffa Affar menjadi viral di TikTok pada 2022, dengan lebih dari 58 juta penonton di kanal YouTube RAFFA BADRI29 hingga akhir 2022. Aransemen Baru: Raffa Affar membawakan lagu ini dengan gaya pop Melayu yang lebih lembut, membuatnya terasa lebih galau dibandingkan versi asli.

Raffa Affar membawakan lagu ini dengan gaya pop Melayu yang lebih lembut, membuatnya terasa lebih galau dibandingkan versi asli. Meme Roger Sumatera: Lagu ini sering dikaitkan dengan meme "Roger Sumatera" yang menampilkan gambar serigala naik motor, menambah popularitasnya di media sosial.

Lagu ini sering dikaitkan dengan meme "Roger Sumatera" yang menampilkan gambar serigala naik motor, menambah popularitasnya di media sosial. Versi Sholawat: Selain versi pop, ada juga versi sholawat dari lagu Tiara yang dinyanyikan dalam Majelis Sholawat Asy Syakiroh pada 2022.

Tips Menyanyikan Lagu Tiara untuk Karaoke

Ingin menyanyikan lirik lagu Tiara di sesi karaoke? Berikut beberapa tips:

Fokus pada Emosi: Nyanyikan dengan penuh perasaan, terutama pada bagian "Oh, Tiara, pedihnya" untuk menyampaikan kepedihan lagu. Latihan Ritme: Bagian "Di penjara, terkurung, terhukum" membutuhkan ritme yang tepat agar terdengar pas. Gunakan Suara Lembut: Melodi pop Melayu cocok dinyanyikan dengan nada lembut untuk menonjolkan kesan galau.

Mengapa Lagu Tiara Begitu Populer?

Lagu Tiara begitu digemari karena beberapa alasan:

Melodi yang Menyentuh: Aransemen lembut membuat lirik lagu Tiara mudah dinyanyikan dan cocok untuk berbagai suasana.

Aransemen lembut membuat mudah dinyanyikan dan cocok untuk berbagai suasana. Lirik yang Relatable: Cerita cinta dan perjuangan hidup dalam lirik terasa dekat dengan pendengar.

Cerita cinta dan perjuangan hidup dalam lirik terasa dekat dengan pendengar. Kekuatan Media Sosial: TikTok menjadi platform utama yang membuat lagu ini viral, terutama di kalangan anak muda.

TikTok menjadi platform utama yang membuat lagu ini viral, terutama di kalangan anak muda. Suara Raffa Affar: Vokal merdu Raffa Affar berhasil menyampaikan emosi lagu dengan sempurna.

Dengan lirik lagu Tiara yang penuh makna dan fakta menarik di baliknya, tak heran lagu ini terus dicintai.