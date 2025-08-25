Lirik Lagu Ulah Ceurik, Chord Gitar, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Ulah Ceurik adalah salah satu karya legendaris dalam musik Sunda yang populer di kalangan pecinta lagu daerah. Dinyanyikan oleh Detty Kurnia dan diciptakan oleh Yana Kermit serta Oon B, lagu ini menyampaikan pesan mendalam tentang keikhlasan dalam perpisahan. Artikel ini akan membahas lirik lagu Ulah Ceurik, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar atau sekadar menikmati keindahan musik Sunda!

Lirik Lagu Ulah Ceurik – Detty Kurnia

Lirik lagu Ulah Ceurik menceritakan kisah perpisahan dua insan yang harus menerima kenyataan bahwa cinta mereka telah berakhir. Dengan bahasa Sunda yang sederhana namun penuh emosi, lagu ini mengajak pendengar untuk mengikhlaskan dan melangkah maju. Berikut adalah lirik lagu Ulah Ceurik lengkap:

Cag di dieu, cag semet dieuLalakon cinta nu urangTeb antebkeun, tong diguar deuiCarita cinta nu pegatNajan kagandrung sagunungNajan duriat sajagatKadeudeuh nu nyanggreud pageuhAkhirna urang papisah-pisahRek ka saha, rek ka urang manaGeura milari gentosnaCig ka kidul, cig ka kalerKulon ngetan moal nyaramTos teu aya kakaitanAntara urang duaanLain anjeun, lain abdiUrang geus lain-lainna, lainUlah ceurik, tong diceungceurikanTarimakeun janten dudaAbdi pasrah jadi randaDa kieu geuning kudunaUrang teu bisa, kumaha?Ulah ceurik, tong diceungceurikanWayahna urang papegatNajan hate masih beuratPileuleuyan-pileuleuyanHampura, abdi hampura

Lirik ini menggambarkan kepedihan perpisahan, namun juga mengajarkan pentingnya menerima takdir dengan lapang dada. Cocok untuk kamu yang sedang mencari lagu galau bermakna!

Chord Gitar Ulah Ceurik (Kunci Dasar)

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord gitar Ulah Ceurik dengan kunci dasar yang mudah diikuti, cocok untuk pemula:

[Intro]G Bm G Bm[Verse]Bm EmJag didieu jag disemet dieuG BmLalakon cinta nu urangBm EmTep antepkeun tong di guar deuiG BmCarita cinta nu pegatGNajan kagandrung sagunungGNajan duriat sajagatGKadeudeuh nu nyanggret pageuhBmAhirna urang papisahBmPisah[Chorus]G Bm G BmUlah ceurik tong di ceungceurikanGTarimakeun janten duda neng pasrah jadi randaEm BmDa gening kieu kuduna urang teu bisa kumahaG Bm G BmUlah ceurik tong di ceungceurikanGWayahna urang papegatGNajan hate masih beuratEmPileuleuyan-pileuleuyanBmHampura neng hampura

Chord ini menggunakan kunci dasar Bm, tetapi kamu bisa menggunakan capo untuk menyesuaikan nada dengan suaramu. Mainkan dengan tempo lembut untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.

Makna Lagu Ulah Ceurik

Secara harfiah, "Ulah Ceurik" berarti "Jangan Menangis" dalam bahasa Indonesia. Lagu ini mengisahkan tentang sepasang suami istri atau kekasih yang harus berpisah, mungkin karena perceraian atau akhir hubungan. Meski hati terasa berat, lagu ini mengajarkan keikhlasan dan semangat untuk melanjutkan hidup. Pesan filosofisnya adalah menerima takdir dan mencari jalan baru, menjadikan lagu ini relevan untuk siapa saja yang sedang menghadapi perpisahan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Ulah Ceurik

Selain lirik dan melodinya yang indah, lagu ini memiliki cerita dan makna budaya yang kaya. Berikut beberapa fakta menarik tentang Ulah Ceurik:

Pencipta dan Penyanyi Legendaris : Lagu ini diciptakan oleh Yana Kermit dan Oon B, dengan Detty Kurnia sebagai penyanyi utama. Detty, yang dikenal dengan suara emasnya, sering berduet dengan Darso, penyanyi Sunda legendaris lainnya.

: Lagu ini diciptakan oleh Yana Kermit dan Oon B, dengan Detty Kurnia sebagai penyanyi utama. Detty, yang dikenal dengan suara emasnya, sering berduet dengan Darso, penyanyi Sunda legendaris lainnya. Warisan Budaya Sunda : Ulah Ceurik adalah bagian dari warisan musik Sunda dan sering diputar di acara budaya. Detty Kurnia bahkan membawa lagu ini ke panggung internasional, seperti Expo 70 di Jepang.

: Ulah Ceurik adalah bagian dari warisan musik Sunda dan sering diputar di acara budaya. Detty Kurnia bahkan membawa lagu ini ke panggung internasional, seperti Expo 70 di Jepang. Populer di Berbagai Versi : Selain Detty Kurnia, lagu ini juga dicover oleh penyanyi seperti Darso, Fanny Sabila, dan Azmy Z. Versi Azmy Z yang dirilis pada 2023 menjadi viral di YouTube karena aransemen modernnya.

: Selain Detty Kurnia, lagu ini juga dicover oleh penyanyi seperti Darso, Fanny Sabila, dan Azmy Z. Versi Azmy Z yang dirilis pada 2023 menjadi viral di YouTube karena aransemen modernnya. Kisah Haru Detty Kurnia: Detty Kurnia meninggal dunia pada 2010 karena kanker payudara. Karyanya, termasuk Ulah Ceurik, tetap dikenang sebagai warisan musik Sunda yang abadi.

Mengapa Lagu Ini Cocok untuk Playlist Kamu?

Lagu Ulah Ceurik sangat cocok untuk kamu yang sedang merenungi hidup atau mencari inspirasi dari musik daerah. Liriknya yang penuh makna dan melodi yang lembut membuat lagu ini mudah menyentuh hati. Dengan chord gitar yang sederhana, kamu bisa memainkannya sendiri di rumah sambil menikmati pesan keikhlasan yang dibawakan lagu ini.

Kesimpulan

Lirik lagu Ulah Ceurik, chord gitar, dan fakta di baliknya menjadikan lagu ini lebih dari sekadar lagu galau. Dengan pesan keikhlasan dan nuansa budaya Sunda yang kental, lagu ini wajib masuk playlist pecinta musik daerah. Cobalah mainkan chord-nya, nyanyikan liriknya, dan rasakan keindahan musik Sunda yang abadi!