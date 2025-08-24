Warisan Ibu Soed Akan Diaransemen Ulang untuk Anak Indonesia

Adler Lie Johns(Dok Ist)

MASIH dalam semangat merayakan HUT ke-80 RI, sebuah proyek istimewa diluncurkan untuk menghidupkan kembali lagu-lagu anak ciptaan maestro musik Indonesia, Ibu Soed.

Melalui kolaborasi antara Carmanita, cucu Ibu Soed sekaligus perancang busana ternama, dan Prof Tjut Nyak Deviana Daudsjah, profesor musik internasional pendiri Daya Indonesia Performing Arts Academy, karya-karya legendaris Ibu Soed akan diaransemen ulang dengan sentuhan orkestra modern dan dipersembahkan khusus untuk anak-anak Indonesia.

Lagu perdana yang dirilis adalah Tanah Airku, dibawakan secara murni tanpa polesan oleh Adler Lie Johns, anak berusia 6 tahun dengan bakat alami yang ditemukan langsung oleh Prof Deviana.

Adler bahkan tampil menyanyikan lagu ini secara live di TV nasional pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 lalu, di hadapan tiga menteri Kabinet Merah Putih.

“Sangat mengkhawatirkan jika anak-anak kita lebih akrab dengan lagu-lagu asing atau lagu dewasa ketimbang lagu anak Indonesia. Padahal, Ibu Soed telah mewariskan ratusan karya indah yang sederhana, mudah dinyanyikan, dan sarat nilai kebangsaan."

"Melalui proyek ini, saya ingin mengembalikan semangat Ibu Soed agar anak-anak kita bangga berbahasa Indonesia dan memiliki kedekatan dengan budaya bangsanya sendiri. Adler menyanyi dengan hati. Itulah esensi lagu anak, sederhana namun penuh makna,” ujar Carmanita.

Dalam proyek ini, Prof Deviana secara bertahap akan mengaransemen total 114 lagu ciptaan Ibu Soed, merujuk pada buku notasi sederhana Ketilang 1 dan 2 karya Ibu Florentine yang diterbitkan Gramedia pada 1985 dan 1986.

Semua hasil aransemen akan dibagikan melalui kanal YouTube Official Ibu Soed, agar dapat diakses luas oleh keluarga, sekolah, dan komunitas. “Lagu anak perlu dikembalikan kepada anak-anak. Dengan orkestrasi yang indah, kami ingin mempersembahkan musik berkualitas tetapi tetap mudah dinikmati oleh telinga anak-anak. Kehadiran Adler sebagai penyanyi cilik yang bernyanyi secara natural tanpa pelatihan formal menambah autentisitas proyek ini,” jelas Prof Deviana.

Ia berharap proyek aransemen ulang lagu-lagu Ibu Soed ini jadi gerakan kultural yang tidak hanya menghadirkan musik berkualitas bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat identitas dan rasa cinta Tanah Air sejak dini.

Saridjah Niung atau lebih dikenal dengan nama Ibu Soed (1908–1993) adalah komponis legendaris Indonesia yang menciptakan ratusan lagu, banyak di antaranya untuk anak-anak. Karyanya tidak hanya memuat nilai pendidikan dan moral, tetapi juga semangat kebangsaan dan kecintaan pada Tanah Air. (H-2)