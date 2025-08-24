Headline
Thalatie K Yani
24/8/2025 11:57
Chord dan Lirik Lagu You Took My Heart Away - MLTR: Makna dan Fakta Menarik
MLTR(Instagram)

Lagu You Took My Heart Away dari Michael Learns to Rock (MLTR) adalah salah satu lagu romantis yang populer di kalangan penggemar musik pop dan soft rock. Dirilis pada tahun 2000 dalam album Blue Night, lagu ini menceritakan kisah cinta yang mendalam dan penuh emosi. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna, dan fakta menarik di balik lagu ini dengan bahasa yang mudah dipahami.

Chord Lagu You Took My Heart Away

Berikut adalah chord gitar untuk lagu You Took My Heart Away yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula:

[Verse]
A          D
Staring at the moon so blue
Bm         C#
Turning all my thoughts to you
F#m
I was without hopes or dreams
Bm         E
I tried to dull an inner scream but you
E
Saw me through
A          D
Walking on a path of air
Bm         C#
See your faces everywhere
F#m
As you melt this heart of stone
Bm         E
You take my hand to guide me home and now
E
I'm in love
[Chorus]
AYou took my heart away
F#m
When my whole world was gray
Bm         E
You gave me everything and a little bit more
A
And when it's cold at night
F#m
And you sleep by my side
Bm         E        A
You become the meaning of my life

Chord di atas menggunakan nada dasar A, yang cukup sederhana untuk dimainkan di gitar. Cobalah mainkan dengan tempo pelan agar nuansa romantis lagunya lebih terasa!

Lirik Lagu You Took My Heart Away dan Terjemahannya

Lirik lagu ini penuh dengan emosi, menggambarkan perjalanan seseorang dari kesepian menuju cinta sejati. Berikut adalah lirik lengkapnya beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia:

[Verse 1]
Staring at the moon so blue
Menatap bulan yang begitu biru
Turning all my thoughts to you
Mengubah semua pikiranku padamu
I was without hopes or dreams
Aku tanpa harapan atau mimpi
I tried to dull an inner scream but you
Kucoba menenangkan jeritan hati, tapi kau
Saw me through
Melihatku dengan jelas
[Verse 2]
Walking on a path of air
Berjalan di jalur angin
See your faces everywhere
Melihat wajahmu di mana-mana
As you melt this heart of stone
Saat kau melelehkan hati yang keras ini
You take my hand to guide me home and now
Kau genggam tanganku membawaku pulang dan kini
I'm in loveAku jatuh cinta
[Chorus]
You took my heart away
Kau merebut hatiku
When my whole world was gray
Saat seluruh duniaku kelabu
You gave me everything
Kau memberiku segalanya
And a little bit more
Dan lebih banyak lagi
And when it's cold at night
Dan saat malam terasa dingin
And you sleep by my side
Dan kau tidur di sampingku
You become the meaning of my life
Kau menjadi makna hidupku

Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang awalnya merasa hampa, namun menemukan cinta yang mengubah hidupnya menjadi penuh makna. Frasa You Took My Heart Away menunjukkan bagaimana cinta bisa "mencuri" hati seseorang dengan cara yang indah.

Makna Lagu You Took My Heart Away

Lagu ini bercerita tentang transformasi emosional seseorang yang awalnya merasa kesepian dan tanpa harapan. Melalui kehadiran orang yang dicintai, hidupnya berubah menjadi lebih berwarna. Metafora seperti "menatap bulan biru" melambangkan kesedihan, sementara "melelehkan hati yang keras" menggambarkan bagaimana cinta bisa menyembuhkan luka batin. Lagu ini sangat cocok untuk kamu yang sedang jatuh cinta atau ingin mengenang momen romantis.

Fakta Menarik di Balik Lagu You Took My Heart Away

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang mungkin belum kamu ketahui:

  • Asal Band: MLTR adalah band pop/soft rock dari Denmark, dibentuk pada 1988 oleh Jascha Richter, Kåre Wanscher, Mikkel Lentz, dan Søren Madsen. Nama "Michael Learns to Rock" terinspirasi dari Michael Jackson.
  • Dirilis pada 2000: Lagu ini merupakan bagian dari album Blue Night, yang menjadi salah satu album tersukses MLTR di Asia, terutama di Indonesia.
  • Populer di Asia: You Took My Heart Away sangat digemari di Asia karena melodi yang lembut dan lirik yang romantis, menjadikannya lagu wajib di banyak acara romantis.
  • Inspirasi Lagu: Lagu ini ditulis oleh Jascha Richter, vokalis MLTR, yang dikenal mampu menciptakan lagu-lagu dengan emosi mendalam berdasarkan pengalaman pribadi atau cerita universal tentang cinta.

Fakta-fakta ini menunjukkan betapa istimewanya lagu ini, baik dari segi musik maupun dampaknya bagi pendengar di seluruh dunia.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu Ini

Untuk memainkan You Took My Heart Away, gunakan capo di fret kedua jika ingin menyesuaikan nada dengan suara kamu. Mainkan dengan perasaan, terutama pada bagian chorus, untuk menonjolkan emosi lagu. Jika kamu bernyanyi bersama teman, pastikan harmoni vokal selaras dengan melodi gitar agar suasana romantisnya lebih terasa.

Kesimpulan

You Took My Heart Away dari MLTR adalah lagu yang sempurna untuk mengungkapkan perasaan cinta dan penyembuhan emosional. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang penuh makna, lagu ini mudah dinyanyikan dan dimainkan oleh siapa saja. Fakta di balik lagu ini juga menambah kedalaman apresiasi kita terhadap karya MLTR. Cobalah mainkan lagu ini di momen spesial bersama orang tersayang, dan rasakan keajaiban cintanya!



Editor : Thalatie Yani
