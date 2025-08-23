Chord dan Lirik Lagu MLTR You Took My Heart Away - Fakta Menarik di Baliknya

Headline
LAGU MLTR You Took My Heart Away adalah salah satu karya romantis dari band pop-rock asal Denmark, Michael Learns to Rock (MLTR). Dirilis pada tahun 2000 dalam album Blue Night, lagu ini langsung mencuri hati penggemar dengan melodi yang lembut dan lirik yang penuh emosi. Di artikel ini, kamu akan menemukan chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!
Berikut adalah chord gitar untuk lagu MLTR You Took My Heart Away yang mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar yang sederhana.
[Intro]C G Am F[Verse 1]C GStaring at the moon so blueAm FTurning all my thoughts to youC GI was without hopes or dreamsAm FTrapped to die and never screamF GBut you, saw it through[Chorus]C GYou took my heart awayAm FWhen my whole world was grayC GYou gave me everythingAm FAnd a little bit more[Verse 2]C GWalking on a path of airAm FSee your faces everywhereC GI was lost and insecureAm FYou found the cureF GAnd melted my heart of stone[Chorus]C GYou took my heart awayAm FWhen my whole world was grayC GYou gave me everythingAm FAnd a little bit more
Chord di atas menggunakan kunci dasar seperti C, G, Am, dan F, sehingga mudah diikuti. Cobalah mainkan dengan tempo sedang untuk menangkap nuansa romantis lagu ini!
Berikut adalah lirik lengkap dari MLTR You Took My Heart Away yang penuh makna tentang cinta dan penyembuhan hati:
Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang menemukan cinta sejati setelah masa-masa sulit, membuatnya merasa hidup kembali. Nuansa melankolis namun penuh harapan membuat lagu ini begitu disukai.
Tahukah kamu bahwa ada cerita menarik di balik lagu MLTR You Took My Heart Away? Berikut beberapa fakta yang wajib kamu ketahui:
Lagu MLTR You Took My Heart Away bukan hanya enak didengar, tapi juga mudah dimainkan dengan gitar. Liriknya yang sederhana namun mendalam cocok untuk kamu yang sedang jatuh cinta atau ingin bernostalgia dengan musik era 2000-an. Cobalah mainkan chord-nya dan nyanyikan liriknya untuk merasakan emosi yang dibawa lagu ini! (Z-10)
