Chord dan Lirik Lagu MLTR You Took My Heart Away - Fakta Menarik di Baliknya

Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

23/8/2025 13:12
Lirik Lagu MLTR You Took My Heart Away.(Freepik)

LAGU MLTR You Took My Heart Away adalah salah satu karya romantis dari band pop-rock asal Denmark, Michael Learns to Rock (MLTR). Dirilis pada tahun 2000 dalam album Blue Night, lagu ini langsung mencuri hati penggemar dengan melodi yang lembut dan lirik yang penuh emosi. Di artikel ini, kamu akan menemukan chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!

Chord Lagu MLTR You Took My Heart Away

Berikut adalah chord gitar untuk lagu MLTR You Took My Heart Away yang mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar yang sederhana.

[Intro]C  G  Am  F[Verse 1]C              GStaring at the moon so blueAm             FTurning all my thoughts to youC              GI was without hopes or dreamsAm             FTrapped to die and never screamF              GBut you, saw it through[Chorus]C              GYou took my heart awayAm             FWhen my whole world was grayC              GYou gave me everythingAm             FAnd a little bit more[Verse 2]C              GWalking on a path of airAm             FSee your faces everywhereC              GI was lost and insecureAm             FYou found the cureF              GAnd melted my heart of stone[Chorus]C              GYou took my heart awayAm             FWhen my whole world was grayC              GYou gave me everythingAm             FAnd a little bit more

Chord di atas menggunakan kunci dasar seperti C, G, Am, dan F, sehingga mudah diikuti. Cobalah mainkan dengan tempo sedang untuk menangkap nuansa romantis lagu ini!

Lirik Lagu MLTR You Took My Heart Away

Berikut adalah lirik lengkap dari MLTR You Took My Heart Away yang penuh makna tentang cinta dan penyembuhan hati:

Staring at the moon so blue
Turning all my thoughts to you
I was without hopes or dreams
Trapped to die and never scream
But you, saw it through

Walking on a path of air
See your faces everywhere
I was lost and insecure
You found the cure
And melted my heart of stone

Chorus:
You took my heart away
When my whole world was gray
You gave me everything
And a little bit more

Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang menemukan cinta sejati setelah masa-masa sulit, membuatnya merasa hidup kembali. Nuansa melankolis namun penuh harapan membuat lagu ini begitu disukai.

Fakta Menarik di Balik Lagu MLTR You Took My Heart Away

Tahukah kamu bahwa ada cerita menarik di balik lagu MLTR You Took My Heart Away? Berikut beberapa fakta yang wajib kamu ketahui:

  • Dirilis pada Tahun 2000: Lagu ini merupakan bagian dari album Blue Night, salah satu album sukses MLTR yang terjual jutaan kopi, terutama di Asia.
  • Inspirasi dari Cinta Sejati: Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang menemukan wanita yang mengubah hidupnya. Liriknya menggambarkan perjalanan dari keputusasaan menuju harapan, dengan metafora seperti “bulan biru” dan “hati batu yang melebur”.
  • Populer di Asia: MLTR dikenal sangat populer di Asia, termasuk Indonesia. Lagu ini sering menjadi soundtrack romansa di berbagai negara Asia.
  • Diciptakan oleh Jascha Richter: Vokalis MLTR, Jascha Richter, adalah otak di balik lagu ini. Ia dikenal mampu menciptakan lirik yang emosional dan mudah terhubung dengan pendengar.
  • Simbolisme Bulan Biru: Dalam lirik, “bulan biru” melambangkan kesedihan dan kesepian, yang kemudian berubah menjadi kebahagiaan berkat cinta. Ini membuat lagu ini terasa sangat puitis.

Mengapa Lagu Ini Cocok untuk Kamu?

Lagu MLTR You Took My Heart Away bukan hanya enak didengar, tapi juga mudah dimainkan dengan gitar. Liriknya yang sederhana namun mendalam cocok untuk kamu yang sedang jatuh cinta atau ingin bernostalgia dengan musik era 2000-an. Cobalah mainkan chord-nya dan nyanyikan liriknya untuk merasakan emosi yang dibawa lagu ini! (Z-10)



