Chord dan Lirik Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu - NDX AKA: Fakta Menarik di Baliknya

Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu atau yang sering disebut TTM dari NDX AKA adalah salah satu lagu dangdut hip-hop yang sangat populer. Lagu ini begitu nempel di hati pendengar karena liriknya yang penuh emosi dan relate dengan kisah cinta yang patah hati. Di artikel ini, kamu akan menemukan chord dan lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, serta fakta-fakta seru di balik lagu ini. Yuk, simak sampai habis!

Lirik Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu - NDX AKA

Berikut adalah lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu yang dinyanyikan oleh NDX AKA. Lagu ini menggunakan bahasa Jawa dengan sentuhan emosional yang mendalam:

Kowe tau ning uripkuTansah ono ning atikuRa bakal luntur sak durungeJanur kuning melengkungOpo kowe ra kelinganMbiyen mlaku bebarenganIbarat langit karo rembulanTresnaku ra bakal ilang, sayangDuh kowe cah ayu isih urip ono ning atikuAku raiso lilo lungomu ra bakal tak tompoKoyo gedening ombak segoro ning laut kaePesisir pasir putih sing tau dadi seksineNalikone iseh urip madep manteb bebarenganJanji-janji palsumu saiki dadi kenanganPutih-putih rembulan, padang-padange lintangTiada yang lain cintaku untukmu sayang

Terjemahan Lirik Tewas Tertimbun Masa Lalu ke Bahasa Indonesia

Supaya lebih mudah dipahami, berikut terjemahan lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu ke dalam bahasa Indonesia:

Kamu pernah ada di hidupku

Selalu ada di hatiku

Tak akan luntur sebelum janur kuning melengkung

Apa kamu tidak ingat?

Dulu kita jalan bersama

Seperti langit dan bulan

Cintaku tak akan hilang, sayang

Duh, kamu gadis cantik masih hidup di hatiku

Aku tak bisa rela kepergianmu, tak akan kuterima

Seperti besarnya ombak di lautan

Pantai pasir putih yang pernah jadi saksi

Ketika masih bersama, saling tatap dengan pasti

Janji-janjimu yang palsu kini jadi kenangan

Putihnya bulan, terangnya bintang

Tak ada yang lain, cintaku hanya untukmu, sayang

Chord Gitar Tewas Tertimbun Masa Lalu - NDX AKA

Buat kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord gitar Tewas Tertimbun Masa Lalu yang mudah dimainkan:

[Intro] Am[Verse]Am EmKowe tau ning uripkuF CTansah ono ning atikuDmRa bakal luntur sak durungeEJanur kuning melengkungAm EmOpo kowe ra kelinganF C GMbiyen mlaku bebarenganDm FIbarat langit karo rembulanE AmTresnaku ra bakal ilang, sayang[Chorus]Am Em FDuh kowe cah ayu isih urip ono ning atikuC DmAku raiso lilo lungomu ra bakal tak tompoEKoyo gedening ombak segoro ning laut kaeAmPesisir pasir putih sing tau dadi seksineEm FNalikone iseh urip madep manteb bebarenganCJanji-janji palsumu saiki dadi kenanganDmPutih-putih rembulan, padang-padange lintangE AmTiada yang lain cintaku untukmu sayang

Cara Memainkan Chord dengan Mudah

Chord di atas menggunakan kunci dasar seperti Am, Em, F, C, Dm, E, dan G, yang cocok untuk pemula. Pastikan gitarmu sudah disetem dengan benar. Mainkan dengan tempo sedang agar sesuai dengan nuansa lagu yang galau. Kamu juga bisa menambahkan petikan untuk memberikan sentuhan emosional yang lebih dalam.

Fakta Menarik di Balik Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu

Selain lirik dan chord, ada beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang bikin kamu makin kagum dengan NDX AKA:

Asal Usul NDX AKA: NDX AKA adalah grup musik asal Yogyakarta yang dibentuk pada tahun 2011. Mereka mengusung genre dangdut hip-hop yang unik, menggabungkan lirik bahasa Jawa dengan beat modern. Perjuangan Personel: Dua personel utama, Yonanda Frisna Damara dan Fajar Ari, dulunya bekerja sebagai kuli bangunan sebelum sukses dengan musik. Popularitas di TikTok: Lagu TTM dirilis pada 2017, tapi kembali viral di TikTok pada 2022 karena liriknya yang relate dengan kisah patah hati anak muda. Cover oleh Nella Kharisma: Lagu ini juga dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Nella Kharisma, yang membuatnya semakin dikenal di kalangan penggemar dangdut. Makna Lagu: Lagu ini menceritakan seseorang yang gagal move on dari mantan kekasih. Lirik seperti “Duh kowe cah ayu” menggambarkan perasaan rindu yang mendalam.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu disukai karena liriknya yang sederhana tapi penuh makna. Bahasa Jawa yang digunakan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi untuk anak muda yang pernah mengalami patah hati. Ditambah lagi, irama dangdut hip-hop bikin lagu ini asyik untuk dinyanyikan atau dijadikan backsound di media sosial.

Kesimpulan

Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu dari NDX AKA adalah kombinasi sempurna antara lirik yang menyentuh dan musik yang catchy. Dengan chord dan lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu di atas, kamu bisa langsung nyanyi sambil main gitar. Fakta di balik lagu ini juga menunjukkan perjuangan NDX AKA dalam meraih kesuksesan.