Chord dan Lirik Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu - NDX AKA: Fakta Menarik di Baliknya

Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu atau yang sering disebut TTM dari NDX AKA adalah salah satu lagu dangdut hip-hop yang sangat populer. Lagu ini begitu nempel di hati pendengar karena liriknya yang penuh emosi dan relate dengan kisah cinta yang patah hati. Di artikel ini, kamu akan menemukan chord dan lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, serta fakta-fakta seru di balik lagu ini. Yuk, simak sampai habis!
Berikut adalah lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu yang dinyanyikan oleh NDX AKA. Lagu ini menggunakan bahasa Jawa dengan sentuhan emosional yang mendalam:
Kowe tau ning uripkuTansah ono ning atikuRa bakal luntur sak durungeJanur kuning melengkungOpo kowe ra kelinganMbiyen mlaku bebarenganIbarat langit karo rembulanTresnaku ra bakal ilang, sayangDuh kowe cah ayu isih urip ono ning atikuAku raiso lilo lungomu ra bakal tak tompoKoyo gedening ombak segoro ning laut kaePesisir pasir putih sing tau dadi seksineNalikone iseh urip madep manteb bebarenganJanji-janji palsumu saiki dadi kenanganPutih-putih rembulan, padang-padange lintangTiada yang lain cintaku untukmu sayang
Supaya lebih mudah dipahami, berikut terjemahan lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu ke dalam bahasa Indonesia:
Buat kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord gitar Tewas Tertimbun Masa Lalu yang mudah dimainkan:
[Intro] Am[Verse]Am EmKowe tau ning uripkuF CTansah ono ning atikuDmRa bakal luntur sak durungeEJanur kuning melengkungAm EmOpo kowe ra kelinganF C GMbiyen mlaku bebarenganDm FIbarat langit karo rembulanE AmTresnaku ra bakal ilang, sayang[Chorus]Am Em FDuh kowe cah ayu isih urip ono ning atikuC DmAku raiso lilo lungomu ra bakal tak tompoEKoyo gedening ombak segoro ning laut kaeAmPesisir pasir putih sing tau dadi seksineEm FNalikone iseh urip madep manteb bebarenganCJanji-janji palsumu saiki dadi kenanganDmPutih-putih rembulan, padang-padange lintangE AmTiada yang lain cintaku untukmu sayang
Chord di atas menggunakan kunci dasar seperti Am, Em, F, C, Dm, E, dan G, yang cocok untuk pemula. Pastikan gitarmu sudah disetem dengan benar. Mainkan dengan tempo sedang agar sesuai dengan nuansa lagu yang galau. Kamu juga bisa menambahkan petikan untuk memberikan sentuhan emosional yang lebih dalam.
Selain lirik dan chord, ada beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang bikin kamu makin kagum dengan NDX AKA:
Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu disukai karena liriknya yang sederhana tapi penuh makna. Bahasa Jawa yang digunakan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi untuk anak muda yang pernah mengalami patah hati. Ditambah lagi, irama dangdut hip-hop bikin lagu ini asyik untuk dinyanyikan atau dijadikan backsound di media sosial.
Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu dari NDX AKA adalah kombinasi sempurna antara lirik yang menyentuh dan musik yang catchy. Dengan chord dan lirik lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu di atas, kamu bisa langsung nyanyi sambil main gitar. Fakta di balik lagu ini juga menunjukkan perjuangan NDX AKA dalam meraih kesuksesan.
