Sinopsis Film Outside the Wire: Perang Saudara di Eropa Timur

OUTSIDE the Wire adalah film bergenre aksi, thriller, dan fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2021.

Film yang dirilis di Netflix ini diperankan oleh Anthony Mackie sebagai Kapten Leo, Damson Idris sebagai Letnan Harp, Emily Beecham sebagai Sofiya, Michael Kelly sebagai Eckhart.

Berikut Sinopsis Film Outside the Wire

Film ini berlatar tahun 2036, saat terjadi perang saudara di Eropa Timur. Amerika Serikat mengirim pasukan penjaga perdamaian, termasuk unit militer berbasis drone.

Cerita berfokus pada Letnan Thomas Harp, seorang pilot drone muda yang dihukum karena mengambil keputusan kontroversial di medan tempur.

Sebagai konsekuensi, ia dikirim langsung ke zona perang untuk bertugas di lapangan.

Di sana, Harp dipasangkan dengan Kapten Leo, seorang perwira militer rahasia yang ternyata adalah android canggih dengan kecerdasan buatan.

Leo memiliki misi khusus untuk mencegah pemberontak menguasai sistem senjata nuklir yang bisa memicu perang global.

Namun, semakin jauh mereka menjalankan misi, Harp mulai menyadari bahwa Leo tidak sepenuhnya bisa dipercaya.

Sang android memiliki agenda tersembunyi yang bisa mengubah jalannya peperangan dan nasib umat manusia.

Film ini menyuguhkan perpaduan aksi militer futuristik, teknologi AI, serta dilema moral tentang manusia, mesin, dan keputusan perang. (Z-4)