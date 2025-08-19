Profil Justin Herbert, Dirumorkan Dekat dengan Penyanyi Madison Beer

Justin Herbert.(Dok. Instagram Justin Herbert)

MANTAN quarterback klub NFL (National Football League) Oregon Ducks, Justin Herbert, menjadi sorotan setelah muncul rumor ia berkencan dengan bintang pop Madison Beer. Rumor itu muncul usai foto-fotonya bersama Madison Beer terungkap.

Dari masa-masanya di Eugene bersama Ducks hingga kini, di mana ia menjadi salah satu quarterback terbaik di NFL bersama Los Angeles Chargers, Herbert bukanlah tipe pribadi yang suka membuat keributan. Ia rutin menghindari kamera, berusaha sekeras mungkin untuk tetap low-profile, dan jarang muncul di berita karena hal-hal di luar lapangan.

Namun, Herbert menimbulkan heboh di media sosial untuk memulai pekan ini, muncul dalam foto bersama penyanyi pop Madison Beer di sesi syuting. Keduanya terlihat berdiri dekat satu sama lain, yang di era modern ini cukup untuk memicu spekulasi mereka mungkin sedang berkencan.

Baca juga : Rumor Asmara Madison Beer dan Justin Herbert Bersemi, Susul Hubungan Taylor Swift dan Travis Kelce?

Hal ini cukup jarang terjadi bagi penggemar Herbert untuk membahas quarterback favorit mereka dengan rumor seperti ini, yang berfokus pada hal-hal di luar permainannya di lapangan. Namun, kedekatannya dengan bintang seperti Madison Beer patut diperhatikan, apalagi di era di mana Travis Kelce, yang juga merupakan pemain di NFL, melihat ketenarannya meledak setelah hubungannya dengan Taylor Swift.

Belum ada konfirmasi apakah keduanya menjalin hubungan atau hanya sekadar teman, tetapi beberapa detektif internet menemukan fakta bahwa Beer menyukai postingan Herbert di Instagram Chargers, meskipun tidak mengikuti akun Chargers. Baik Herbert maupun Beer tidak saling mengikuti di Instagram. (H-3)