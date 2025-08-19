Rumor Asmara Madison Beer dan Justin Herbert Bersemi, Susul Hubungan Taylor Swift dan Travis Kelce?

QUARTERBACK Los Angeles Chargers, Justin Herbert dan Madison Beer.(Dok. Instagram Justin Herbert dan Madison Beer)

QUARTERBACK Los Angeles Chargers, Justin Herbert, dan penyanyi Madison Beer memicu rumor kedekatan asmara setelah Herbert terlihat di lokasi syuting video musik terbaru Beer, menurut laporan Daily Mail, Selasa, (19/8). Rumor romansa yang terjalin antara Madison Beer dan Justin Herbert bakal menyusul pasangan musisi dan bintang NFL sebelumnya, Taylor Swift dan Travis Kelce, dan Josh Allen dan Hailee Steinfeld.

Beer terlihat di sebuah rumah di Hancock Park, di mana syuting berlangsung sepanjang hari, mengenakan pakaian yang tampak seperti kemeja tidur. Ia berpose dengan kalung hati dan cincin hati kecil. Kemudian dia memperkenalkan Herbert ke beberapa kru syuting sebelum mereka pergi bersama dalam mobil Herbert.

Beer sebelumnya pernah berpacaran dengan bintang Tiktok Nick Austin dan anak dari pesepak bola David Beckham, Brooklyn. Sementara itu, Herbert pernah dinobatkan sebagai Offensive Rookie of the Year NFL (National Football League).

Madison Beer melambung namanya dalam beberapa tahun terakhir setelah Justin Bieber membagikan salah satu cover lagunya di Youtube, dan sejak itu dia dikenal luas. Album terbarunya, MB3, direncanakan akan dirilis pada akhir tahun ini.

Setelah Justin Bieber membuat popularitas penyanyi 26 tahun tersebut melonjak, ia mengalami pengalaman traumatis ketika foto-foto telanjangnya bocor oleh laki-laki yang ia sukai saat itu. Dalam wawancara dengan Cosmopolitan awal tahun ini, Beer mengungkapkan orang yang membagikan videonya saat dia masih muda baru-baru ini menghubunginya dan meminta maaf atas kerusakan yang ditimbulkan. (H-3)