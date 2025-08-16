Mengenal Clarissa Putri, Sahabat Fadil Jaidi yang Inspiratif

Selebgram Clarissa Putri(Instagram/@clarissaputri_)

Clarissa Putri adalah nama yang tak asing di dunia media sosial, terutama sebagai sahabat dekat Fadil Jaidi. Seorang selebgram, YouTuber, dan model, Clarissa telah mencuri perhatian banyak orang dengan konten kecantikan dan kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Artikel ini akan mengupas profil, perjalanan karier, dan cerita menarik tentang Clarissa Putri.

Siapa Clarissa Putri?

Clarissa Putri Handrianti, atau akrab disapa Rissa, lahir pada 1 Agustus 1994. Ia adalah seorang selebgram dan beauty influencer yang dikenal melalui konten-kontennya di Instagram dan YouTube. Clarissa Putri memiliki dua saudara, yaitu Chairangga Putra dan Clarinna Putri. Ia menempuh pendidikan di SMAN 6 Bekasi dan melanjutkan studinya di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta.

Nama Clarissa Putri mulai dikenal publik melalui kanal YouTube Samsolese ID, yang dibuat bersama sahabat-sahabatnya, termasuk Fadil Jaidi. Bersama grup ini, Clarissa sering membuat konten komedi dan tantangan seru seperti Samyang Challenge dan Flip Bottle Challenge.

Clarissa Putri dan Fadil Jaidi telah bersahabat selama 14 tahun, sejak mereka masih duduk di bangku SMA. Kedekatan mereka sering membuat penggemar berpikir bahwa keduanya adalah pasangan kekasih. Namun, Clarissa dan Fadil hanya sahabat yang saling mendukung. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika Fadil mendampingi Clarissa di pernikahannya dengan Sandro Fahdhipa pada 7 Juli 2024.

Pada 2019, Clarissa pernah meminta Fadil untuk tidak menikah sebelum dirinya menikah, karena ia khawatir kehilangan sahabat laki-lakinya. Fadil menepati janji ini dan bahkan menjadi pendamping Clarissa saat prosesi pernikahan. “Gue udah nepatin janji gue ya Ris, selamat atas pernikahan lo,” tulis Fadil di Instagram.

Perjalanan Karier Clarissa Putri

Clarissa Putri dikenal sebagai beauty influencer yang aktif membagikan konten tentang kecantikan, skincare, dan fesyen. Ia sering memberikan tutorial makeup dan tips yang bermanfaat bagi pengikutnya. Selain itu, Clarissa juga menjadi model dan pernah bekerja sama dengan berbagai merek ternama.

Namun, yang membuat Clarissa Putri benar-benar inspiratif adalah kisahnya dalam menurunkan berat badan. Ia berhasil menurunkan 40 kg setelah perjuangan panjang, bahkan sempat mencapai berat badan tertinggi 145 kg selama pandemi. Kisah ini menginspirasi banyak orang untuk tetap konsisten menjalani gaya hidup sehat.

Kisah Inspiratif Clarissa Putri

Clarissa Putri pernah menghadapi tantangan berat karena sering menjadi bahan olok-olok akibat bentuk tubuhnya. Meski begitu, ia terus berusaha menurunkan berat badan sejak SMP. Perjuangannya tidak selalu mulus, tetapi Clarissa berhasil membuktikan bahwa kegigihan bisa membawa perubahan besar. Kisahnya ini menjadi motivasi bagi banyak pengikutnya untuk percaya diri dan mengejar tujuan hidup.

Pernikahan Clarissa Putri

Pada 7 Juli 2024, Clarissa Putri resmi menikah dengan Sandro Fahdhipa dalam sebuah acara megah bertema adat Jawa di InterContinental Jakarta. Pernikahan ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Clarissa. Fadil Jaidi, sebagai sahabat setia, turut hadir dan mendampingi Clarissa selama prosesi. Momen ini menjadi sorotan karena menunjukkan ikatan persahabatan yang kuat antara Clarissa dan Fadil.

Mengapa Clarissa Putri Begitu Menginspirasi?

Clarissa Putri bukan hanya seorang selebgram, tetapi juga sosok yang membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan bisa mengubah hidup. Dari perjuangan menurunkan berat badan hingga kariernya sebagai konten kreator, Clarissa terus menginspirasi pengikutnya untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri.

Dengan persahabatannya bersama Fadil Jaidi, Clarissa Putri juga menunjukkan pentingnya memiliki teman yang saling mendukung. Kisah mereka berdua menjadi bukti bahwa persahabatan sejati bisa bertahan lama dan melewati berbagai momen hidup.