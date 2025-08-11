Film "Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah" Ajak Penonton Lebih Mengenal Sosok Orang Tua

Eva Celia, Amanda Rawles, dan Nayla Purnama(MI/Ghifari)

FILM drama keluarga terbaru dari Rapi Films, "Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah," tidak hanya menyajikan kisah yang menyentuh, tetapi juga mengangkat isu sosial yang sangat relevan, yaitu fenomena fatherless dan inheritance trauma.

Film ini mengajak penonton untuk melihat orang tua sebagai manusia seutuhnya, lengkap dengan segala luka dan perjuangan mereka.

Penulis naskah, Evelyn Afnilia, menjelaskan bahwa ide film ini berawal dari keresahan kolektif di media sosial.

Ia menyadari bahwa banyak orang memiliki pertanyaan yang sama tentang hidup yang dicita-citakan orang tua mereka sebelum menikah.

Evelyn menegaskan bahwa film ini tidak bermaksud menyalahkan pernikahan, tetapi justru ingin menekankan bahwa ibu adalah sosok yang tidak pernah berhenti berjuang dalam kondisi apa pun.

Film ini menyoroti bagaimana peran keluarga seharusnya berfungsi layaknya simbiosis mutualisme, dan ketika peran tersebut tidak berjalan, dampaknya bisa sangat besar pada anak-anak.

Pesan mendalam ini juga dirasakan langsung oleh para pemain. Eva Celia menyoroti konsep inheritance trauma atau trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Ia berpendapat bahwa film ini menjadi undangan untuk memulai percakapan, tidak hanya dengan orang tua, tetapi juga dengan diri sendiri.

"Sekarang kita sudah dewasa, menjadi tanggung jawab kita juga," ujar Eva di Jakarta Selatan (11/8).

Eva juga menekankan pentingnya jujur dengan diri sendiri dan memeriksa kondisi mental sebelum memulai percakapan yang mungkin sensitif dengan keluarga.

Di sisi lain, Amanda Rawles juga menambahkan pesan khusus untuk para perempuan. Ia mengingatkan agar para perempuan harus tahu bahwa mereka punya pilihan hidup dan harus self-sufficient.

Ia menolak sistem patriarki yang membebankan semua tanggung jawab finansial kepada laki-laki, dan berharap pernikahan didasarkan pada partnership yang seimbang.

Selain itu, para pemeran juga berharap film ini dapat memicu percakapan manis antara anak dan orang tua.

Mereka menyayangkan bahwa banyak anak terlalu sibuk dengan kehidupan sendiri hingga lupa menanyakan kabar orang tua atau mimpi-mimpi yang pernah mereka miliki.

Dengan judul yang provokatif, "Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah" bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang selama ini tertutup, agar setiap orang bisa lebih mengenal sosok yang telah membesarkan mereka.

Dengan alur cerita yang menyentuh dan pesan yang kuat, film ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga pemicu percakapan penting di dalam setiap keluarga.

Film ini ingin menunjukkan bahwa di setiap keluarga, ada lapisan-lapisan emosi dan perjuangan yang tersembunyi, dan setiap anggota keluarga membawa kisah serta pengorbanannya sendiri.

Film drama keluarga terbaru dari Rapi Films, "Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah," akan segera ditayangkan di bioskop. Film yang direncanakan rilis pada 4 September 2025 ini menjanjikan kisah yang intim, emosional, dan bermakna mengenai dinamika keluarga yang rumit.