Siap Jadi Ayah, DJ Bravy Bela Erika Carlina Meski Anak dari DJ Panda

KEKASIH Erika Carlina, DJ Bravy mengaku siap untuk menjadi ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh Erika Carlina. Hal tersebut disampaikannya di siniar Close The Door yang tayang di akun Youtube Deddy Corbuzier, Selasa (22/7).

Selain itu, DJ Bravy juga mengungkapkan akan pasang badan membela Erika Carlina yang sedang hamil besar, namun malah mendapatkan ancaman dari DJ Panda, ayah dari anak Erika Carlina dan mantan kekasih Erika.

Ayah dari Anak Erika Carlina

DJ Bravy siap menjadi ayah dari anak yang dilahirkan Erika karena ia mengungkapkan bahwa ia membutuhkan waktu yang lama sampai akhirnya bisa mendapatkan hati Erika Carlina dan menjadi kekasihnya.

Ketulusan cinta DJ Bravy tersebut membuatnya bisa menerima keadaan Erika, termasuk anak DJ Panda yang dilahirkan Erika.

"Jujur gue emang dari dulu ngefans sama dia. Waktu gue dapetin dia to good to be true buat gua. Kalau memang pun harus dapet beserta musibahnya, kayaknya there's a risk there i need to take deh," kata DJ Bravy, di siniar Close The Door tersebut.

Direstui Ibu

Tak ambil keputusan sendiri untuk mau menjadi ayah dari anak Erika Carlina dan DJ Panda, DJ Bravy sudah lebih dulu mengutarakan keinginannya tersebut kepada keluarga dan orang terdekatnya.

DJ Bravy mengungkapkan dari menerima dan menjadi ayah untuk anak Erika Carlina telah disetujui oleh ibunya dan sabahatnya, yakni Reza Arab.

Sebelumnya, DJ Bravy sudah mengungkapkan bahwa ia serius menjalin hubungan asmara dengan Erika Carlina dan ingin membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. (H-4)