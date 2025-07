Nathalie Holscher Terseret Drama Kehamilan Erika Carlina, Nathalie Holscher: Kenapa Gue Kena?

Nathalie Holscher(Dok. Instagram @nathalieholscher)

NAMA Nathalie Holscher terseret drama kehamilan Erika Carlina. Sebelumnya, Erika Carlina menyampaikan bahwa ia tengah hamil 9 bulan di luar nikah, melalui siniar Close The Door yang tayang di kanal Youtube Deddy Corbuzier, pada Jumat (18/7).

Kemudian, netizen pun berasumsi bahwa DJ Panda merupakan ayah biologis dari anak yang dikandung Erika. Namun, hingga kini, Erika tidak mengungkapkan siapa ayah dari anak yang ia kandung. Namun, netizen berasumsi bahwa pria tersebut ialah DJ Panda berdasarkan clue yang disebut oleh Erika di siniar Close The Door tersebut.

Tak berselang lama, nama Nathalie Holscher pun ikut terseret dalam drama kehamilan Erika Carlina. Hal ini dikarenakan Natalie sempat membuat konten bersama DJ Panda. Dalam konten itu, DJ Panda dan Nathalie bercanda dengan mengenakan daster dan seolah-olah tengah hamil.

Baca juga : Terseret Berita Kehamilan Erika Carlina, DJ Panda: Lu Nikah, Tanggung Jawab Lu Nambah

Konten tersebut diunggah dalam bentuk cuplikan video yang diunggah oleh akun TikTok @tanda.media. Video tersebut pun viral dan dibanjiri hujatan netizen. Banyak yang menilai bahwa candaan Nathalie dan DJ Panda tidak berempati.

Sehingga Nathalie Holscher pun diserang netizen. Menyadari hal tersebut, mantan istri Sule itu mengatakan jika ia sama sekali tidak ada niatan menyindir siapa pun.

"Gua di sini nggak ngerti apa-apa. Gua cuma datang buat bikin konsep video," ucap Nathalie di video yang diunggah ulang oleh akun @lambe_turah, pada Sabtu (19/7).

Baca juga : Profil Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda, Disebut Netizen Ayah dari Anak Erika Carlina

"Habis itu, kenapa gua (gue) yang kena?" sambungnya.

Sang Kekasih Geram

Saat ini Erika Carlina diketahui tengah menjalin hubungan asmara dengan DJ Bravy. Tak terima melihat kekasihnya yang harus menanggung sendiri beban tersebut, DJ Bravy pun angkat bicara.

Lewat siaran langsung di Tiktok pribadinya, DJ Bravy mengungkapkan bagaimana ia sudah merasa geram melihat Erika Carlina harus menanggung sendiri beban itu.

Akan tetapi, Erika melarang Bravy untuk ikut turun tangan membantu dirinya menghadapi masalah kehamilan tersebut.

"Gua berkali-kali minta 'Sayang if you need the cover, tell me, apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu'. 'Nggak usah sayang i can handle it my self. Nggak usah, aku bisa urus sendiri, " ucap DJ Bravy pada siaran langsung (live) di Tiktok-nya.

"Perlu nggak aku ikut campur?', 'Nggak perlu'. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itu lah ya, mungkin kalian semua juga udah tahu lah ya," sambungnya.

Lebih lanjut, DJ Bravy juga mengungkapkan ia tidak ada masalah dengan dengan orang sekitar DJ Panda. Tetapi, ia pernah berseteru dengan DJ Panda di masa lampau.

Dukungan Orang Terdekat

Saat mengandung, Erika Carlina tidak sendirian karena ia mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya.

Ia bersyukur dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya yang memberikan dukungan penuh sehingga ia mampu bertahan dan menjalani kehamilan dengan hati yang lebih kuat. Diprediksi Erika Carlina akan melahirkan pada 8 Agustus 2025. (Nas/M-3)