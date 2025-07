Terseret Berita Kehamilan Erika Carlina, DJ Panda: Lu Nikah, Tanggung Jawab Lu Nambah

DJ Panda(Dok IG @djpanda_official)

INSTAGRAM Instagram DJ Panda diserbu netizen buntut pengakuan Erika Carlina bahwa ia tengah mengandung tanpa suami dan anaknya diperkirakan lahir pada Agustus mendatang tanpa sosok ayah.

Pengakuan Erika Carlina dalam siniar Deddy Corbuzier tersebut membuat DJ Panda menurutup akun Instagram-nya karena netizen menuduh ia lah ayah dari bayi tersebut.

Dalam podcast Deddy Corbuzier, Erika membeberkan 3 ciri sosok ayah dari anak yang di kandungnya yakni orang Jawa, sering live, dan memiliki WA grup dengan fansnya.

Netizen menilai ciri-ciri yang disebutkan Erika sesuai dengan sosok DJ Panda mengingat mereka berdua pernah menjalin hubungan. Di sisi lain, video lama DJ Panda saat membahas sosok kriteria calon istrinya di masa depan muncul kembali dan menarik perhatian publik.

DJ Panda yang lahir Surabaya itu menyebut jika ia ingin menikahi wanita yang pintar dan bisa ngatur keuangan.

"Kalo punya istri, kita itu carinya yang apa? Kita tuh pengen cari istri itu yang baik-baik. Yang bisa pegang duit, bukan bisa buang-buang duit," kata DJ Panda saat Live, 19 Juli 2025.

"Ya bisa ngerawat anak," sambungnya.

DJ Panda mengatakan, menurutnya terdapat dua tipe istri. "Ada yang dikasih uang jajan ada yang memang bisa mengatur duit. Kalo dia bisa ngatur duit, udah deh masa depanmu aman pokonya," jelas DJ Panda.

Dalam kesempatan tersebut, DJ Panda mengaku tidak ingin memilih pasangan dalam hidupnya karena ingin bahagia di masa depan.

"Jangan salah ya kita tuh hidup berdua, kita itu tim namanya pasangan. Menikah itu bukan kaya di film-film, married and happily ever after itu gak ada," pungkasnya.

"Kalo lu nikah itu, tanggung jawab lu bertambah," tutupnya. (H-2)