FILM thriller adalah genre film yang dirancang untuk membangkitkan rasa tegang, cemas, penasaran, dan ketakutan psikologis pada penontonnya.

Fokus utamanya adalah pada ketegangan cerita dan perkembangan konflik yang membuat penonton terus bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya.

Berikut 14 Film Thriller Paling Seram di Netflix

1. Bird Box (2018)

Film post-apokaliptik ini mengandalkan ketegangan visual: siapa pun yang melihat entitas misterius otomatis bunuh diri. Bertabur ketegangan sejak awal hingga akhir.

2. Fear Street Part One (1994)

Trilogi supernatural slasher ini membawa atmosfer 1990-an dengan adegan brutal, kutukan yang menghantui satu kota selama ratusan tahun, menegangkan dan nostalgia.

3. His House (2020)

Kisah pengungsi dari Sudan yang mendapati rumah barunya dihantui roh penghuni sebelumnya. Horor campur politik trauma, bikin bulu kuduk merinding.

4. Apostle (2018)

Thriller gothic slow-burning tentang pria yang mencoba menyelamatkan adiknya dari kultus di pulau terpencil. Penuh atmosfer gelap dan adegan menegangkan.

5. The Platform (2019)

Distopia vertikal menyeramkan di mana penghuni dipaksa bertahan hidup di ruang berbentuk penjara bertingkat. Kritikan sosial sekaligus horror fizikal membuat film ini sangat intens.

6. The Ritual (2017)

Sekelompok sahabat melakukan hiking ke hutan Skandinavia dan terjebak oleh kekuatan mistis. Atmosfer gelap dan visual ritual pagan yang menakutkan membuat film ini sulit dilupakan.

7. Gerald’s Game (2017)

Berdasarkan novel Stephen King: seorang wanita terikat ke tempat tidur setelah kematian suaminya, lalu menghadapi ketakutan psikologis dan hal tak terlihat. Sangat intens dan claustrophobic.

8. Hush (2016)

Home invasion thriller tentang penulis tuli yang tinggal sendirian di hutan. Taktik diam-diam dan ketegangan serangan masker membuatnya thriller yang efektif.

9. Cam (2018)

Techno-thriller misterius tentang seorang camgirl yang akunnya digantikan oleh identik digital. Memadukan ketakutan dunia maya dan identitas yang hilang.

10. 1922 (2017)

Adaptasi cerita Stephen King tentang petani yang merencanakan pembunuhan istri dengan anaknya sendiri. Kelam, tragis, dan penuh kekuatan horor moral.

11. Don't Move (2024)

Thriller survival yang menegangkan: seorang ibu yang tak sengaja bertemu psikopat dan disuntik obat paralitik, dia harus kabur sebelum tubuhnya lumpuh total.

12. Revelations (2025)

Thriller psikologis dari Korea tentang kasus orang hilang dengan latar trauma keagamaan dan suspek eks-narapidana. Intens dan menyentuh isu kepercayaan manusia.

13. Heart Eyes (2025)

Slasher unik bertema hari Valentine: pembunuh menarget pasangan yang salah identitas cinta. Kombinasi romantis & gore yang mengejutkan.

14. Brick (2025)

Thriller sci-fi Jerman: penghuni apartemen terperangkap oleh tembok nanotek yang menyegel bangunan. Visual misterius, teka‑teki dan klimaks mengejutkan.

Dari thriller psikologis, horror survivali, hingga sci-fi gelap, pilihan di atas menawarkan beragam ketegangan dan efek horor. (Z-4)