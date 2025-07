Shania Twain(Media Sosial X)

Lagu You're Still the One oleh Shania Twain adalah salah satu lagu cinta paling ikonik sepanjang masa. Dirilis pada tahun 1997, lagu ini bercerita tentang cinta abadi yang tetap kuat meski menghadapi berbagai rintangan. Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah lirik lengkap dan chord yang mudah diikuti, cocok untuk pemula!

Mengapa You're Still the One Begitu Populer?

Lagu ini memiliki melodi yang indah dan lirik yang menyentuh hati. You're Still the One sering dipilih untuk momen romantis seperti pernikahan atau ulang tahun. Liriknya yang sederhana namun penuh makna membuat lagu ini disukai oleh berbagai kalangan, dari remaja hingga dewasa.

Lirik Lagu You're Still the One

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu You're Still the One agar kamu bisa bernyanyi sambil memainkan gitar:

Looks like we made it Look how far we've come, my baby We mighta took the long way We knew we'd get there someday They said, "I bet they'll never make it" But just look at us holding on We're still together, still going strong You're still the one I run to The one that I belong to You're still the one I want for life You're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss good night

Lirik ini hanya sebagian. Kamu bisa menemukan versi lengkapnya di situs resmi Shania Twain atau platform musik favoritmu!

Chord Gitar You're Still the One

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan You're Still the One di gitar. Kunci ini cocok untuk pemula dan menggunakan capo di fret kedua untuk memudahkan permainan:

[Intro] D D G A [Verse] D G Looks like we made it A D Look how far we've come, my baby D G We mighta took the long way A D We knew we'd get there someday [Chorus] D G You're still the one I run to A D The one that I belong to D G A You're still the one I want for life

Gunakan strumming pattern sederhana seperti D-D-U-U-D-U (down-down-up-up-down-up) untuk hasil yang lebih alami. Jika kamu baru belajar gitar, latihan perlahan dan pastikan jari-jari kamu nyaman dengan perpindahan kunci.

Tips Memainkan You're Still the One dengan Gitar

Gunakan capo: Menempatkan capo di fret kedua membuat kunci lebih mudah dimainkan dan suara lebih mirip dengan rekaman asli.

Menempatkan capo di fret kedua membuat kunci lebih mudah dimainkan dan suara lebih mirip dengan rekaman asli. Latihan transisi: Perpindahan dari kunci G ke A mungkin terasa sulit pada awalnya. Latih perlahan untuk membiasakan jari.

Perpindahan dari kunci G ke A mungkin terasa sulit pada awalnya. Latih perlahan untuk membiasakan jari. Nyanyikan dengan perasaan: Lagu ini penuh emosi, jadi nyanyikan dengan hati untuk menangkap esensi You're Still the One.

Video Tutorial untuk Pemula

Jika kamu lebih suka belajar secara visual, banyak tutorial di YouTube yang mengajarkan cara memainkan You're Still the One. Cari video dengan kata kunci "You're Still the One guitar tutorial" untuk panduan langkah demi langkah. Pastikan memilih video dengan penjelasan yang jelas dan kualitas suara yang baik.

Kesimpulan

You're Still the One adalah lagu yang sempurna untuk dinyanyikan bersama pasangan atau dimainkan di acara spesial. Dengan lirik yang romantis dan chord yang sederhana, lagu ini mudah dipelajari bahkan oleh pemula. Cobalah mainkan lagu ini dengan gitar, dan rasakan keajaiban cinta yang dibawakan oleh Shania Twain!