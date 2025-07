Bakal Tampil di Hammersonic, My Chemical Romance Dipastikan Beri Setlist Penuh

Flyer pengumuman My Chemical Romance menjadi headliner utama Hammersonic Festival(Dok: IG Hammersonic Festival)

FESTIVAL musik rock terbesar se-Asia Tenggara, Hammersonic Festival, mengumumkan My Chemical Romance menjadi salah satu line-up dan bakal tampil di Jakarta pada 3 Mei 2026. Kehadiran band rock alternative asal New Jersey, Amerika Serikat, itu ke Jakarta merupakan bagian dari tur dunia mereka bertajuk 'Long Live The Black Parade' yang bakal dimulai pada 11 Juli 2025 di Seattle, Amerika Serikat.

Pengumuman hadirnya My Chemical Romance di Hammersonic Festival sempat disayangkan para penggemar, karena banyak dari mereka berharap My Chemical Romance hadir dengan konser tunggal. Namun Hammersonic mengonfirmasi bahwa band yang digawangi Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro dan Frank Iero itu bakal tampil dengan setlist penuh.

"Tenang saja, walaupun ini bagian dari festival, My Chemical Romance tetap tampil sebagai headliner utama dengan durasi dan setlist penuh seperti konser tunggal," tulis akun Ravel Entertainment yang menaungi gelaran Hammersonic Festival, dikutip dari laman resmi Hammersonicfest, Senin (7/7).

My Chemical Romance direncanakan akan mengemas konsernya dengan formasi lengkap, setlist penuh, dan produksi berskala dunia, termasuk di dalamnya visual effect teatrikal, tata cahaya spektakuler, hingga sound system yang berstandar tur global. Ini akan menjadi debut perdana My Chemical Romance di Indonesia sejak reuni.

Jika benar menampilkan setlist penuh, My Chemical Romance diyakini bakal membawakan seluruh lagu dari album The Black Parade pada penampilannya di Jakarta. Selain itu, sejumlah hits dari album lain seperti Helena, I'm Not Okay, dan Sing juga akan turut serta dilantunkan Gerard Way dan kawan-kawan. Adapun untuk tiket Hammersonic Festival, penggemar bisa mendapatkannya mulai 9 Juli 2025 pukul 13.00 WIB dan dapat diakses pada laman resmi www.hammersonic.com. (M-2)