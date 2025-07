PiX Ciptakan Konten 3D Anamorphic untuk Dufan, Kereta Misteri dan Kejaran Serigala dengan Teriakan Menggelegar

PiX Ciptakan Konten 3D Anamorphic untuk Dufan, Kereta Misteri Dikejar Serigala dengan Teriakan Menggelegar(Medpar)

PiX Creative Mindworks kembali menarik perhatian publik dengan kampanye visual promosi terbaru untuk Dunia Fantasi (Dufan) yang tayang di LED CTVT, Sudirman, pada 26 Juni-25 Juli 2025. Dufan mempercayakan PiX Creative Mindworks untuk menciptakan konten 3D Anamorphic dan 3D Character, dengan konsep unik kereta misteri yang dikejar oleh serigala raksasa, sebuah aksi visual dramatis dan imersif yang langsung menarik perhatian publik di pusat kota Jakarta.

Konten animasi 3D Anamorphic yang menampilkan 3D Character sedang bermain wahana kereta misteri khas Dufan ini dibuat untuk mempromosikan Dufan dengan pendekatan visual storytelling yang modern. Tak hanya itu, konten ini juga dilengkapi dengan inovasi suara teriakan orang-orang dan lolongan serigala, membuat orang-orang yang melewati jalan Sudirman saat Car Free Day penasaran dengan konten ini, karena suaranya yang menggelegar. Hebatnya lagi, tampilan visual dibuat berbeda untuk siang dan malam hari, sehingga tetap optimal di berbagai kondisi pencahayaan.

"Ketika kereta misteri dikejar serigala raksasa di LED CTVT, Sudirman, kami tahu satu hal: Fantasi telah resmi hadir di dunia nyata. Mengerjakan proyek 3D Anamorphic dan 3D Character untuk Dufan adalah bukti bahwa teknologi dan storytelling bisa bersatu menciptakan pengalaman visual yang hidup, bahkan di tengah jalanan Jakarta. Saat PiX dipercaya untuk membawa dunia Dufan ke jalanan Jakarta dengan 3D Anamorphic + 3D Character, kami nikmati setiap detiknya. Dengan timeline yang menantang, tim PiX tetap berhasil menghadirkan konten yang dramatis, responsif terhadap cahaya siang dan malam, dan tentu saja... menyedot perhatian publik. Salut untuk tim kami yang bergerak cepat, presisi, dan tetap kreatif bahkan di tengah tekanan. Team kami akan selalu siap melompat lebih jauh dari ekspektasi. This is what PiX was built for." ujar Hari Nurafandi, Head of PiX Creative Mindworks.

PiX Creative Mindworks menggarap project ini dari awal 3D storyboarding, lalu character modelling, rigging, animation, lighting, rendering, sampai ke LED content. Meski dengan timeline yang singkat, hasil akhirnya tetap memuaskan dan memenuhi ekspektasi tim brand.

“Kerjasama dengan PiX Creative Mindworks sangat menyenangkan dan menenangkan. PiX kerja cepat, dan paham betul keinginan klien. Desain sangat memuaskan dan alternatif idenya banyak. Secara teknis juga sangat dipikirkan dan melalui tahapan test sebelum tayang. Well done, team! Looking forward to have another great cooperation with PiX Creative Mindworks. Thank you!”, ujar Mulyani Widjajakusumah, Managing Director, BIG Adz.

Melalui kolaborasi ini, membuktikan bahwa konten 3D Anamorphic dan teknologi 3D Character, bisa dibuat secara seru dan menarik perhatian para pengguna jalan terutama saat sedang Car Free Day.