Hyeri dan Wootae Dikabarkan Pacaran Setahun, Ini Reaksi Agensi!

Hyeri dan Wootae dikabarkan sedang berpacaran(Soompi)

Rumor asmara kembali menghantam industri hiburan Korea Selatan. Kali ini, giliran mantan anggota Girl’s Day, Hyeri, yang dikabarkan menjalin hubungan dengan penari Wootae. Kabar ini mencuat pada 1 Juli, ketika sebuah media melaporkan bahwa keduanya telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun.

Sumber menyebutkan bahwa benih hubungan ini tumbuh di lokasi syuting film Victory yang dirilis tahun lalu. Wootae, yang saat itu menjadi pelatih koreografi bersama Kinky, bertemu Hyeri dalam kapasitas profesional sebagai pengajar gerak.

Namun, relasi guru dan murid itu dilaporkan berkembang menjadi kedekatan romantis di balik layar.

Menanggapi laporan ini, Sublime Artist Agency—agensi yang menaungi Hyeri—tidak memberikan klarifikasi tegas. Dalam pernyataan singkat, mereka menyatakan:

“Karena ini menyangkut kehidupan pribadi sang aktris, sulit untuk memberikan konfirmasi. Mohon pengertiannya.”

Jawaban ini bukan hanya kabur, tapi juga mencerminkan pola umum industri hiburan Korea yang lebih memilih membungkus kontroversi personal dalam selimut privasi ketat.

Hyeri, lahir tahun 1994, mulai dikenal publik saat debut bersama Girl’s Day pada 2010. Ia meroket lewat lagu-lagu seperti Something, Twinkle Twinkle, dan Darling. Setelahnya, ia beralih ke dunia akting dan menuai pujian melalui drama seperti Reply 1988, My Roommate is a Gumiho, dan Friendly Rivalry.

Sementara itu, Wootae, kelahiran 1991, mulai mendapat sorotan publik setelah tampil di ajang Street Man Fighter pada 2022. Namanya mulai diperhitungkan dalam dunia tari dan koreografi, terutama dalam lingkup produksi hiburan komersial.

Hubungan antara selebritas dan penari latar jarang terekspos publik, namun kasus ini menunjukkan bagaimana batas antara profesionalitas dan personal bisa kabur dalam ekosistem hiburan yang intens dan tertutup.

Tidak adanya bantahan tegas dari pihak agensi justru mempertegas kemungkinan validitas rumor tersebut.

Tanpa konfirmasi maupun penyangkalan, publik dibiarkan menafsirkan sendiri. Dalam lanskap selebritas Korea yang dibentuk oleh citra dan kendali, keengganan bicara kerap menjadi bentuk afirmasi terselubung. (Soompi/Z-10)