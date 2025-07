Sinopsis Film Wonderland, Daftar Pemain, dan Tayang di Mana

Ilustrasi(IMDB)

Film Wonderland adalah film Korea Selatan bergenre fiksi ilmiah dan romansa yang wajib ditonton. Dirilis pada tahun 2024, film ini menggabungkan cerita emosional dengan teknologi kecerdasan buatan (AI). Artikel ini akan membahas sinopsis film Wonderland, daftar pemain, dan tempat penayangannya.

Sinopsis Film Wonderland

Wonderland mengisahkan dunia simulasi virtual bernama Wonderland, tempat orang bisa berkomunikasi dengan orang tersayang yang telah meninggal atau tidak bisa ditemui di dunia nyata. Teknologi AI digunakan untuk merekonstruksi penampilan, kepribadian, dan kenangan orang tersebut melalui panggilan video.

Salah satu cerita utama berfokus pada Jeong In (Bae Suzy), seorang pramugari yang ingin bertemu kembali dengan kekasihnya, Tae Ju (Park Bo Gum), yang koma setelah kecelakaan. Melalui layanan Wonderland, Jeong In bisa berinteraksi dengan versi virtual Tae Ju. Namun, ketika Tae Ju sadar dari koma, Jeong In kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan di antara mereka.

Cerita lain menyoroti pria berusia 40-an (Gong Yoo) yang menggunakan Wonderland untuk bertemu mendiang istrinya, Bai Li (Tang Wei), dan menghubungkannya kembali dengan anak mereka. Film ini juga menampilkan Hae Ri (Jung Yu Mi) dan Hyun Soo (Choi Woo Shik), dua karyawan yang mengelola simulasi di Wonderland.

Dengan durasi 113 menit, Wonderland menyajikan kisah haru tentang cinta, kehilangan, dan teknologi. Film ini disutradarai oleh Kim Tae Yong, yang dikenal dengan karya seperti Late Autumn.

Daftar Pemain Film Wonderland

Film Wonderland dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Korea Selatan serta satu aktris Tiongkok. Berikut daftar pemain utama:

Bae Suzy sebagai Jeong In, seorang pramugari yang menggunakan layanan Wonderland.

Park Bo Gum sebagai Tae Ju, kekasih Jeong In yang koma.

Tang Wei sebagai Bai Li, istri yang telah meninggal dalam cerita Gong Yoo.

Gong Yoo sebagai pria yang merindukan mendiang istrinya (kameo).

Jung Yu Mi sebagai Hae Ri, koordinator di layanan Wonderland.

Choi Woo Shik sebagai Hyun Soo, koordinator lain di Wonderland.

Dengan jajaran pemain bertabur bintang, Wonderland menarik perhatian penggemar drama dan film Korea sejak diumumkan pada 2019.

Tayang di Mana?

Film Wonderland tayang perdana di bioskop Korea Selatan pada 5 Juni 2024. Film ini meraih posisi pertama di box office Korea dengan 94.777 penonton pada hari pertama. Untuk penonton global, Wonderland tersedia di Netflix mulai 26 Juli 2024.

Sayangnya, belum ada informasi resmi tentang jadwal tayang di bioskop Indonesia. Namun, penggemar di Indonesia bisa menikmati film ini melalui Netflix dengan subtitle bahasa Indonesia.

Mengapa Harus Menonton Wonderland?

Wonderland menawarkan kombinasi unik antara romansa, drama, dan fiksi ilmiah. Cerita yang menyentuh hati, akting memukau dari Bae Suzy, Park Bo Gum, dan lainnya, serta tema teknologi AI yang relevan membuat film ini layak ditonton. Cocok untuk kamu yang suka film Korea dengan nuansa emosional dan teknologi modern.

Kesimpulan

Film Wonderland adalah kisah tentang cinta dan kehilangan yang dibalut dengan teknologi AI. Dengan pemain bintang seperti Bae Suzy, Park Bo Gum, dan Tang Wei, film ini sukses mencuri perhatian. Kamu bisa menontonnya di Netflix mulai Juli 2024 atau mengecek bioskop lokal untuk jadwal terbaru. Jangan lewatkan pengalaman menyaksikan Wonderland! (Z-2)