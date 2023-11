Wendy Red Velvet dan Eunseok Riize Siap Isi Suara untuk Film 'Trolls Band Together' Versi Korea

PENGGEMAR film animasi di Korea Selatan akan segera disajikan dengan pengalaman yang lebih mendalam dalam 'Trolls Band Together,' dengan kehadiran suara merdu dari Wendy, anggota Red Velvet, dan Eunseok dari Riize. Dalam film yang memadukan petualangan dan musik ini, Wendy akan mengulangi perannya sebagai Poppy, sementara Eunseok akan memberikan suaranya untuk Branch, anggota termuda dari grup musik BroZone. 'Trolls: Band Together' tidak hanya sebuah kisah petualangan, tetapi juga perjalanan musikal yang menggugah. Film ini mengikuti jejak Poppy dan Branch, yang memulai pencarian epik untuk menyatukan kembali BroZone, sebuah grup idola yang dulu diakui sebagai yang terbaik di dunia. Namun, cahaya sorotan meredup ketika perselisihan antara saudara-saudara merobek persahabatan mereka dan membubarkan grup tersebut. Baca juga: RM, Jimin, V dan Jungkook Wamil. BTS Vakum Sampai 2025 Seiring dengan mendekatnya tanggal rilis di Korea Selatan, penggemar dapat bersemangat karena pengumuman dua selebriti yang akan mengisi suara versi Korea dari karakter-karakter yang penuh warna ini. Wendy, yang sebelumnya telah menunjukkan bakatnya dalam akting vokal dalam bahasa Inggris dan Korea untuk 'Trolls World Tour,' akan kembali membawakan karakter Poppy dalam 'Trolls Band Together.' Sementara itu, Eunseok, yang memulai debutnya bersama Riize pada bulan September dengan album singel 'Get A Guitar,' telah dengan cepat menjadi bintang di dunia musik dengan mendominasi tangga lagu utama. Baca juga: Empat Anggota BTS Mulai Proses Persiapan Wajib Militer Dikenal sebagai kekuatan vokal yang tak bisa diabaikan oleh para penggemar, Eunseok, dengan suara tengah-tinggi yang memukau, siap untuk memukau penonton dengan berbagai pesonanya. Perannya sebagai Branch dalam 'Trolls Band Together' akan menjadi platform sempurna untuk memamerkan bakat menyanyi dan beraktingnya, mengukuhkan posisinya sebagai idola serba bisa dari generasi berikutnya. Sambil menantikan kehadiran dua bintang ini dalam dunia dubbing, 'Trolls: Band Together' dijadwalkan untuk rilis di bioskop-bioskop Korea Selatan pada tanggal 20 Desember. Sementara untuk Indonesia sendiri, 'Trolls: Band Together’ telah tayang di Indonesia pada 17 November 2023. Sebuah kombinasi yang diantisipasi antara narasi yang memikat dan melodi yang merdu, film ini diharapkan akan menjadi daya tarik utama bagi para pecinta animasi dan musik di seluruh negeri. (Z-9)

