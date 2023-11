RM, Jimin, V dan Jungkook Wamil. BTS Vakum Sampai 2025

EMPAT member grup idola Korea Selatan, BTS yakni RM, Jimin, V, dan Jungkook telah mendaftarkan diri untuk melaksanakan wajib militer (wamil). Kabar ini disampaikan oleh agensi grup K-pop tersebut, Big Hit Music. “Kami ingin memberi tahu penggemar bahwa RM, Jimin, V, dan Jungkook telah memulai proses wajib militer,” tulis Big Hit Music melalui pernyataan yang diunggah di platform Wevers, Rabu, 22 November 2023. Kendati demikian, Big Hit Music belum merilis tanggal pasti empat member BTS itu akan mulai melaksanakan wamil. Agensi meminta fans untuk memberikan dukungan hingga RM, Jimin, V, dan Jungkook selesai melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan. Baca juga : Standing Next to You Jadi Puncak Perilisan Album Baru Golden dari Jungkook BTS “Para artis sedang bersiap untuk memenuhi tugas wajib militer mereka. Kami akan memberi tahu tentang pembaruan lebih lanjut nantinya. Kami meminta dukungan kalian untuk RM, Jimin, V, dan Jungkook hingga mereka menyelesaikan wajib militer dan kembali dengan selamat,” ujar BIGHIT Music. Sebelumnya pada bulan September, Big Hit Music secara resmi mengumumkan bahwa Suga menjadi anggota ketiga BTS yang mendaftar wajib militer. Sementara itu, anggota BTS pertama yang menjalankan wamil adalah Jin pada Desember 2022. Baca juga : Jin BTS Dapat Julukan Baru saat Wamil, Apakah Itu? Sedangkan J-Hope menjadi anggota kedua BTS yang melaksanakan wamil. J-Hope memulai tugas wajib militernya sejak April 2023 dan dijadwalkan selesai pada 17 Oktober 2024. Dengan seluruh anggotanya menjalankan wamil, aktivitas grup BTS secara otomatis dihentikan sementara. Salah satu grup K-pop terpopuler ini dikabarkan akan hiatus sampai tahun 2025 mendatang. (Medcom.id/Z-4)

