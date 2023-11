Debut Akhir November 2023, YG Entertainment Rilis Teaser Chiquita Babymonster

GRUP musik terbaru dari YG Entertainment, Babymonster, akan segera debut pada akhir November 2023 ini. Demikian yang dikonfirmasi oleh agensi tersebut. Melalui halaman resmi Twitter Babymonster, YG Entertainment merilis teaser baru yang membenarkan bahwa girl group ini akan tampil perdana pada tanggal 27 November mendatang. Sebagai tahap memanas menuju debut resmi, Babymonster telah merilis teaser individual, dimulai dengan film visual dan serangkaian foto yang menampilkan salah satu anggota, yaitu Chiquita. Baca juga: Belum Debut, Babymonster Sudah Panen Kontroversi Dengan penggunaan skema warna merah tua dan hitam pekat, teaser tersebut secara khusus menyoroti karisma chic dari masing-masing anggota dan menampilkan konsep debut yang penuh gaya dari grup ini. Menariknya, Babymonster akan menjadi girl group pertama yang debut di label tersebut sejak kedatangan Blackpink pada tahun 2016. Baca juga: YG Entertainment Resmi Umumkan Member Babymonster Menurut YG, lagu debut dari Babymonster akan menawarkan mood yang powerful. "Untuk menghasilkan karya terbaik, kami telah sangat berhati-hati dalam memilih lagu utama," ungkap pernyataan dari label tersebut. "Semua persiapan sudah selesai, dan ketika girl group ini resmi debut pada bulan November, kami berencana untuk terus maju dengan penuh semangat, jadi mari nantikan [kehadiran Babymonster]," tambah YG Entertainment. Sebelumnya, Babymonster sebenarnya dijadwalkan untuk debut pada bulan September. Ketika itu diumumkan, agensi telah memilih "lagu hip-hop yang kuat" sebagai lagu debut mereka. Tidak lama setelahnya, pendiri YG Entertainment, Yang Hyun-suk, memastikan bahwa line-up untuk girl group yang akan datang akan mencakup semua tujuh anggota yang terlihat dalam acara web grup tersebut, meskipun sebelumnya diumumkan hanya akan ada lima anggota. Nama-nama seperti Ahyeon, Ruka, Chiquita, Haram, Pharita, Rora, dan Asa akan menjadi bagian dari formasi akhir Babymonster. Dalam perjalanan mereka menuju debut, para anggota Babymonster telah melewati berbagai tantangan selama acara web mereka yang berjudul Last Evaluation. Mereka tampil dengan menyuguhkan cover dari lagu-lagu populer, mulai dari Stay milik Blackpink hingga traitor milik Olivia Rodrigo. Sementara itu, Blackpink sendiri sedang dalam proses negosiasi untuk perpanjangan kontrak mereka dengan YG Entertainment setelah merayakan ulang tahun ketujuh pada tahun ini. Rapper Jennie baru-baru ini merilis single solo spesial bertajuk You & Me pada 6 Oktober, yang pertama kali diperkenalkan selama tur dunia mereka bertajuk Born Pink. (Z-10)

