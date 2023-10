Kalah War Reservasi Online? Tiket Jakarta Film Week akan Tersedia On-The-Spot!

SETELAH membuka reservasi secara online melalui website www.jakartafilmweek.com, pada 18 Oktober 2023 lalu, tiket Jakarta FIlm Week (JFW) sold out hanya dalam hitungan menit. Namun, antusiasme penggemar masih tinggi dan karenanya JFW menjawab animo tinggi tersebut dengan membuka tiket On-The-Spot!

Tiket On-The-Spot ini tersedia untuk seluruh pemutaran reguler maupun program fringe, di CGV Grand Indonesia, Galeri Indonesia Kaya, dan Kineforum Taman Ismail Marzuki, selama festival berlangsung. Penonton berkesempatan mendapatkan tiket film-film yang dinantikan dari JFW dengan datang langsung ke lokasi pemutaran sesuai jadwal. Jadwal JFW 2023 selengkapnya dapat diakses di www.jakartafilmweek.com.

Beberapa film tersebut di antaranya adalah Tuhan Izinkan Aku Berdosa, Tokyo Story, dan Past Lives. Selain itu, penonton juga dapat menikmati film-film bergengsi lainnya, seperti Hanging Gardens dari Iraq, The Breaking Ice dari Singapore, Totem dari Mexico, Sweet Dreams dari Netherlands, dan Tigers Stripes dari Malaysia. Film-film ini telah terpilih untuk menjadi perwakilan dari negara masing-masing untuk Oscars tahun ini.

Selain tiket film, tersedia pula tiket untuk fringe events yang bisa diikuti oleh teman-teman yang ingin mendapatkan wawasan terkait industri perfilman. Mulai dari Talks dengan tema “Exploring New Realities: Harnessing Immersive Technology in Indonesian Cinema” yang berbicara tentang teknologi Extended Reality (XR) dan Talks yang mengangkat tema “Cinema and She: What's Up, Real and Reel?” yang membahas tentang perempuan dalam sinema.

Selain itu ada juga sesi Community yang akan membahas 'Unlocking Opportunities: Co-production Insights for Emerging Filmmakers' yang mengupas proses ko-produksi dalam film pendek, hingga sesi Community dengan tema 'Video Killed-Kissed the Radio Star' yaitu sebuah ruang diskusi mengenai pendekatan film pada video musik.

Jika ingin mendapatkan tiket On-The-Spot untuk film, sebaiknya memperhatikan klasifikasi usia film ya! Sementara untuk fringe events terbuka untuk seluruh kalangan sineas.

Jika sudah menentukan jadwal dan memperhatikan aturan yang berlaku, teman-teman bisa datang ke meja registrasi tiket di lokasi pemutaran 90 menit sebelum film atau kegiatan dimulai. Tunjukkan KTP atau tanda pengenal dan registrasikan diri di meja registrasi. Lalu, teman-teman sudah bisa mendapatkan tiket yang diinginkan.

Seluruh tiket tersedia secara gratis dan terbatas! Agar tak ketinggalan untuk menyaksikan film-film yang akan tayang di Jakarta Film Week 2023, jangan lupa untuk mengecek tata cara reservasi atau pengambilan tiket selengkapnya di website resmi kami.

JFW, festival film internasional tahunan yang diselenggarakan atas dukungan penuh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.