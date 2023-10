Anya Taylor-Joy Menikah di Italia

AKTRIS Anya Taylor-Joy dan kekasihnya, Malcolm McRae, telah menikah. Aktris serial The Queen's Gambit, yang berusia 27 tahun itu, dan musisi berusia 29 tahun tersebut mengikat janji, akhir pekan lalu, di Venice, Italia.

Pasangan itu dilaporkan menikah di Palazzo Pisani Moretta yang bersejarah, sebelum merayakan dengan teman-teman dan keluarga mereka pada resepsi pernikahan.

Dalam foto-foto dari acara tersebut, Taylor-Joy terlihat berdiri di balkon dengan mengenakan gaun Dior yang dibuat secara khusus dengan hiasan bunga dan burung.

Namun, bintang serial Peaky Blinders yang memiliki rambut pirang itu, tetap mempertahankan sedikit tradisi dengan menyelesaikan penampilannya dengan selendang pengantin berwarna putih suci.

Selama akhir pekan tersebut, teman-teman terkenal pengantin, termasuk Miles Teller, Julia Garner, Cara Delevingne, Nicolas Hoult, dan Evan Ross hadir untuk merayakan hari besar pasangan tersebut.

Setelah pernikahan mereka, pasangan baru tersebut menikmati brunch pada Minggu (1/10) di St Regis, yang memiliki pemandangan ke Grand Canal.

Taylor-Joy pertama kali bertemu dengan McRae saat premiere serial The Queen's Gambit pada Maret 2021. Dua hari setelah mereka berkenalan, sang musisi menulis lagu asli untuk aktris tersebut dan membagikan klip dirinya menyanyikannya di Instagram.

“Saya menulis lagu ini untuk Anya, dua hari setelah bertemu dengannya," ujar McRae dalam keterangan saat itu. "Lagu ini berjudul Really Want to See You Again."

"Saya tahu saya sekarang sedang mabuk, tetapi saya harus mengungkapkannya," kata McRae saat menyanyikan dalam video tersebut. "Saya pikir kita mirip dalam cara yang tidak bisa saya jelaskan dengan benar sekarang, tetapi mungkin bisa dengan waktu. Jika kita pernah berada di tempat yang sama. Saya ingin yang benar, tetapi saya ingin tanpa peringatan sekarang, dan saya pikir kita menginginkan sesuatu yang sama."

Setahun setelah pasangan ini pertama kali bertemu, mereka membuat salah satu penampilan publik pertama mereka bersama di CAA Pre-Oscar Party di West Hollywood, California.

Setelah upacara penghargaan selesai, McRae dan Taylor-Joy pergi ke Vanity Fair Oscar Party, dan McRae kemudian membagikan foto di Instagram dirinya dan Taylor-Joy yang tampil glamor untuk malam besar tersebut. (Z-1)