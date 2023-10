Sukses Garap Malam Puncak Ideafest 2023, Flux Creative Universe Tuai Pujian

SALAH satu creative group holding Jakarta, Flux Creative Universe sukses menghadirkan acara Closing Night bersama Deddy Corbuzier dan Samara Live di malam puncak Ideafest 2023 di assembly hall, Jakarta Convention Center.

Berkolaborasi dengan Samara Live yang merupakan salah satu dari penyelenggara Ideafest, Flux Creative Universe memberikan sentuhan kreatif untuk menyukseskan acara yang diisi deretan artis seperti Denny Chandra, Kiki Saputri, Praz Teguh, Coki Pardede dan Deddy Corbuzier.

Animo masyarakat yang besar tidak lepas dari ide acara yang luar biasa. Flux Creative Universe berhasil membungkus acara tersebut menjadi pertunjukan yang fenomenal.

“Kami memang berusaha membuat rasa acara closing night worth it buat jadi tontonan, menghibur sekaligus mengedukasi audiens yang hadir. Kapan lagi, podcast fenomenal tanah air close the door hadir secara live di panggung closing night? Di sini Flux Creative Universe komit menghadirkan acara yang asik dan menghibur penonton,” ujar CEO Flux Creative Universe Yohanes Auri.



Menurutnya, pihaknya memang berusaha menyuguhkan pengalaman baru penuh interaksi secara langsung, Mereka pun membangi 4 sesi acara yaitu Solo Speech, Ormas, Stand Up Comedy dan sesi debat langsung dengan Deddy Corbuzier.

Pada segmen solo speech, Deddy Corbuzier akan bermonolog menyampaikan masukan, tanggapan dan pandangannya. Kemudian segmen ormas yang di meriahkan oleh Kiky Saputri, Coki Pardede, Praz Teguh Denny Chandra dan Dustin Tifani menghadirkan bahasan tentang dinasti politik, pro-kontra

Segmen ketiga ada stand up comedy yang diisi oleh Awwe. Sebagai pelawak tunggal sekaligus penulis naskah. Di puncak acara setiap audiens yang hadir bebas berinteraksi bahkan berdebat dengan Deddy Corbuzier dengan bebagai topik.

“Saya bangga bisa membawa Flux Creative Universe sejauh ini, dari dulu hanya sebuah graphic design house di kamar tidur, sekarang malah bisa jadi sebuah creative holding. Yang lebih luar biasanya Flux Creative Universe bisa menggarap banyak project besar, contoh nya malam ini Closing Night dan tadi pagi kegiatan sosial bareng kementerian BUMN Gotong Royong Boyong Pohon.” tutup Yohanes Auri

Sebelumnya Flux Creative Universe juga berhasil mensukseskan campaign kementerian BUMN dan Erick Thohir dalam misi memperbaiki kadar udara Jakarta yang semakin memburuk. Hadir dengan ide campaign 'Gotong Royong Boyong Pohon' Flux Creative Universe hadir memberikan ide agar kegiatan sosial tersebut dapat dikemas dengan unik serta menarik perhatian banyak masyarakat. (RO/N-2)