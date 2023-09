Ahmed Zaki Iskandar Raih Detikcom Awards 2023

AHMED Zaki Iskandar, pada hari terakhir sebagai Bupati Tangerang periode 2018-2023, berhasil meraih penghargaan Detikcom Awards 2023: Adapt and Transform to an Era of Change untuk kategori Tokoh Penataan Kawasan dan Ekonomi Pesisir. Penghargaan ini diberikan atas upaya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

Sebagai informasi, penghargaan ini diraih atas program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). Program tersebut memiliki fokus pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat pesisir dan penataan permukiman, mulai dari bangunan, sanitasi, hingga infrastruktur.

Direktur Produk detikcom Sena Achari berkesempatan memberikan langsung penghargaan tersebut kepada Ahmed Zaki Iskandar di The Westin Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (21/9). "Detikcom Awards kategori Tokoh Penataan Kawasan dan Ekonomi Pesisir diberikan kepada Ahmed Zaki Iskandar," kata Sena saat mengumumkan pemenang penghargaan itu.

Baca juga: Audy Item Ikut Bangga Suaminya Berakting di Expendables 4

Usai mendapatkan penghargaan tersebut, Bang Zaki, sapaan akrabnya, mengatakan sangat bersyukur programnya mendapat apresiasi dari publik di akhir masa jabatannya. "Alhamdulillah terima kasih atas penghargaan detik Awards yang telah diberikan kepada saya," ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa program yang mendapatkan penghargaan tersebut telah diimplementasikan di Desa Ketapang. Desa ini juga menjadi percontohan, bukan hanya nasional tapi internasional oleh anggota Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA). Bahkan dari World Bank hingga Islamic Development Bank telah meninjau dan mengapresiasi peningkatan blue economy dan green economy yang berjalan dengan baik. Rencananya program ini akan terus berlanjut di desa-desa pesisir pantai Tangerang yang lain.

Baca juga: Lukman Sardi akan Garap Film Biopik Glenn Fredly

"Hasilnya bisa dilihat salah satunya Ketapang Urban Aquaculture yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. Awalnya hanya desa nelayan diubah menjadi desa ekowisata karena penataan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, termasuk lingkungan hidup itu terjadi di Desa Ketapang," ujarnya. Dirinya berharap kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun di kawasan tersebut. Dengan begitu, ekonomi rakyat dapat di kawasan pesisir pantai Kabupaten Tangerang dapat tumbuh dengan baik.

Selain itu, Zaki berpesan kepada masyarakat Tangerang Raya, termasuk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, agar pemerintah daerah serta elemen masyarakat bergandengan tangan membangun kota yang nyaman, aman, dan sejahtera bagi kualitas hidup yang lebih baik. "Ini tugas bersama, bukan saja pemerintah daerah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat harus ikut bergabung, berkolaborasi, dan mendukung program pembangunan. Tangerang oke," tutup Bang Zaki. (RO/Z-2)