Dipanggil Mas Ucup oleh Penggemar Indonesia, Ahn Hyo-seop Semringah

AKTOR asal Korea Selatan, Ahn Hyo-seop, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan penggemar (fans meeting) di The Kasablanka Hall, Jakarta pada Sabtu (9/9). Pada kesempatan itu, ia menerima panggilan baru dari PaulJjak, yakni 'Mas Ucup', yang diambil dari nama Yusuf yang biasa digunakan oleh penggemar untuk memanggil dirinya.

PaulJjak merupakan sebutan basis penggemar dari Ahn Hyo-seop. Aktor yang berperan sebagai Kang Tae-moo dalam drama Korea Business Proposal itu tak disangka menyukai panggilan tersebut. Menurutnya, nama itu terdengar lucu dan dia langsung menyukainya.

"Kalau saya, dari namanya terdengar lucu ya. Saya suka," kata Ahn Hyo-seop, dalam acara pertemuan dengan penggemar yang bertajuk 2023 Ahn Hyo Seop Asia Tour The Present Show 'here and now.

Baca juga: Ahn Hyo-seop Kunjungi Indonesia 9 September Nanti

"Saya Mas Ucup," tambah Ahn Hyo-seop.

Dia juga mengungkapkan bahwa saat dia masih kecil, dia tidak memiliki banyak panggilan. Biasanya, teman-teman terdekat memanggilnya dengan Seop Seop-i, yang diambil dari nama belakangnya. Selain itu, orang tuanya juga memanggilnya Paul, bukan dengan nama aslinya.​​​​

Baca juga: Wow! Ahn Hyo-seop Gelar Fan Meeting di Jakarta

Kemudian, Ahn Hyo-seop juga membuat kehebohan di antara para penggemar dengan memanggil mereka 'Ayang', mengikuti instruksi dari Indra Herlambang, yang menjadi pembawa acara.

Acara pertemuan dengan penggemar yang dipromotori oleh Mecima Pro berlangsung selama tiga jam. Ini adalah pertemuan penggemar pertama Ahn Hyo-seop di Indonesia. Pemeran dalam drama Business Proposal ini mengungkapkan keinginannya yang besar untuk bertemu dengan penggemarnya di Indonesia.

Ahn Hyo-seop kemudian menjelaskan makna dari judul The Present Show. Aktor yang lahir pada tanggal 17 April 1995 tersebut menyatakan dalam bahasa Inggris, bahwa The Present Show memiliki dua arti.

"The present mengacu pada hadiah berupa fan meeting ini dan the present juga berarti saat ini, menikmati momen seperti ini," katanya.

Selain membuat panggilan baru, Ahn Hyo-seop juga menyanyi, menari, bermain game, dan bahkan bermain piano, yang membuat penggemar sangat senang.

Ahn Hyo-seop juga berbagi beberapa hal dalam hidupnya, seperti sebuah mantra yang selalu ia ucapkan untuk menjaga semangatnya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. "Hiduplah saat ini karena kebahagiaan hanya dapat dinikmati sekarang. Jadi saya memilih untuk hidup bahagia," kata Ahn Hyo-seop. (Z-10)