Taeyeon Anggota SNSD akan Gelar Konser di ICE BSD

ANGGOTA Girls Generation (SNSD), Taeyeon baru saja mengumumkan bahwa dirinya akan mengadakan konser tunggal di Jakarta pada 22 Juli mendatang. Konser solonya tersebut akan bertajuk The ODD of Love in Jakarta.

Perempuan berusia 34 tahun tersebut mengumumkan hal tersebut melalui akun Twitter resminya @TAEYEONsmtown pada hari ini.

“Taeyeon Concert - The ODD of Love in Jakarta. 2023.7.22 2:30 PM. Hall 5, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD,” tulis Taeyeon.

Sementara itu, konser Taeyeon di Indonesia akan dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment yang telah banyak memboyong artis-artis dari SM Entertainment ke Indonesia. Hingga saat ini, Dyandra masih belum mengumumkan harga tiket serta jadwal pembeliannya dan akan diumumkan segera.

Sebelumnya, Taeyeon telah melaksanakan konsernya di Korea Selatan selama dua hari, mulai dari tanggal 3–4 Juni 2023 lalu. Konser tunggalnya tersebut dilaksanakan di KSPO Dome, Korea Selatan.

Konser tunggalnya di Korea Selatan berhasil memukau ribuan penonton dan dihadiri oleh sejumlah artis, antara lain Seohyun SNSD, Le Sserafim, Seungkwan, Dino, Hoshi, Vernon Seventeen, dan deretan artis lainnya. Konser The ODD of Love in Jakarta rencananya akan berlangsung mulai pukul 14:30 WIB 22 Juli 2023 mendatang.

