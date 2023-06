15 Pencapaian BTS selama 10 Tahun Berkarya

SEPULUH tahun dalam karier mereka, BTS masih membuat sejarah di berbagai aspek dunia hiburan. Boy band Korea Selatan ini berhasil memecahkan rekor dengan hampir setiap album baru, lagu, video, tur dunia, dan proyek dukungan merek. Terutama dengan pencapaian terbaru BTS lewat hit "Butter" yang memecahkan beberapa rekor dunia Guinness World Records mereka sendiri.

Pada 10 Maret 2023, Guinness World Records memperbarui dua gelar rekor yang ada untuk BTS setelah mereka memperluas dominasi mereka di Spotify dan di Nickelodeon Kids' Choice Awards. Menurut organisasi verifikasi rekor, BTS menjadi grup yang paling banyak streaming di Spotify untuk kedua kalinya berturut-turut, mengumpulkan 31,96 miliar streaming per 3 Maret 2023.

Ini hampir dua kali lipat rekor mereka sebelumnya dari tahun 2021 ketika mereka menyalip Coldplay dengan mengumpulkan 16,3 miliar streaming di aplikasi streaming musik. Mereka juga memperpanjang rekor Nickelodeon Kids 'Choice Awards terbanyak yang dimenangkan oleh grup musik dengan kemenangan keempat berturut-turut pada tahun 2023.

Dengan buku setebal 544 halaman berjudul Beyond The Story: 10-Year Record of BTS yang akan dirilis sebagai bagian dari peringatan 10 tahun debut mereka pada 9 Juli 2023, tidak ada waktu yang lebih baik untuk melihat beberapa rekor terbesar yang dipegang oleh BTS. Ini daftarnya.

1. Satu-satunya pemusik Korea yang menduduki puncak tangga lagu Billboard hanya dengan enam album.

BTS saat ini menjadi satu-satunya grup Korea yang menduduki puncak daftar Billboard 200 dengan enam album berbeda. BTS mendapatkan gelar tersebut pada 25 Juni 2022 setelah album terbaru mereka Proof debut di #1 di daftar Billboard 200.

Band ini menduduki tangga lagu Billboard 200 dengan album nomor satu pertama mereka pada tahun 2018, dengan Love Yourself: Tear. Hal ini membuat mereka membuat sejarah sebagai artis Korea Selatan pertama yang menduduki puncak tangga lagu peringkat album paling kompetitif di AS.

Album lain dari grup yang mendarat di chart adalah Love Yourself: Answer (2018), Map of the Soul: Persona (2019), Map of the Soul: 7 (2020) dan BE (2020). Sesuai Billboard, Proof mencatat sebagai album terbaik untuk album oleh grup, dalam hal perolehan unit dan penjualan album. Satu-satunya album yang mencatat angka lebih tinggi dalam dua kategori tersebut pada tahun 2022 adalah House oleh Harry Styles.

2. Hampir setiap minggu menduduki Billboard Hot 100 untuk lagu K-pop

Single BTS tahun 2020 "Dynamite" adalah lagu hit Hot 100 terlama oleh artis Korea. Lagu ini juga memecahkan rekor dunia Guinness untuk lagu K-pop yang menghabiskan minggu terbanyak di US Hot 100. Rekor sebelumnya dipegang oleh lagu hit Psy di tahun 2012, "Gangnam Style"."Dynamite" menghabiskan total 32 minggu di tangga lagu Billboard Hot 100 hingga April 2021. Lagu ini menempati posisi #1 di tangga lagu selama tiga minggu, #2 selama tujuh minggu, dan #10 selama tiga belas minggu.

3.Grup K-pop pertama yang mencapai posisi 10 teratas di tangga lagu Hot 100

Single utama "Fake Love" dari album BTS 2018 Love Yourself: Tear, memulai debutnya di No. 10 di US Hot 100 pada 2 Juni 2018 menjadikan mereka grup K-pop pertama yang mendapatkan 10 single teratas di tangga lagu. Sebelumnya, entri tertinggi mereka adalah "MIC Drop", menampilkan Desiigner, yang memulai debutnya di Hot 100 di #28 pada 16 Desember 2017.

Bukan itu saja. Debut "Fake Love" di chart juga menandai penempatan tertinggi untuk artis K-pop di Billboard Hot 100 sejak "Gangnam Style", yang debut di #12 di chart.

4. Penonton terbanyak untuk pemutaran perdana YouTube

BTS memecahkan rekor YouTube untuk penonton terbanyak saat pemutaran perdana video musik dengan merilis "Butter" pada 21 Mei 2021. Debut video di platform tersebut menarik 3,9 juta pemirsa. "Butter" juga meraih gelar rekor dunia Guinness untuk penonton terbanyak untuk pemutaran perdana video di YouTube setelah melampaui rekor BTS sebelumnya yaitu 3 juta penonton pemutaran perdana untuk "Dynamite" pada Agustus 2020.

Lagu tersebut mendapatkan rekor dunia Guinness lainnya ketika menjadi video musik YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam oleh grup K-pop. "Butter" memperoleh 108.200.000 penayangan YouTube dalam 24 jam pertama setelah dirilis pada 22 Mei 2021.

5. Video YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam

BTS mendapatkan gelar ini di YouTube dan Guinness World Records dengan merilis video musik mereka untuk "Dynamite" pada 22 Agustus 2020. Video tersebut mengumpulkan 101.100.000 penayangan dalam 24 jam pertama dan saat ini memiliki lebih dari 1,6 miliar tampilan di YouTube.

6. Grup pria yang paling banyak didengarkan di Spotify

Menurut Guinness World Records, BTS saat ini menjadi grup yang paling banyak diputar sepanjang masa di Spotify. Dengan lebih dari 31,96 miliar streaming per 3 Maret 2023, mereka juga menjadi artis dengan streaming terbanyak kesembilan di Spotify. Lagu Billions Club mereka di Spotify termasuk "Dynamite" (1,60 miliar streaming), "Butter" (1,08 miliar), dan "Boy with Luv" (feat. Halsey; 1,01 miliar). BTS juga telah melampaui 65 juta pengikut di Spotify per 23 Mei 2023.

7. Lagu yang paling banyak di-streaming di Spotify dalam 24 jam

"Butter" oleh BTS menjadi lagu yang paling banyak diputar di Spotify dalam 24 jam setelah mengumpulkan 20,9 juta streaming per 21 Mei 2021. Tak lama kemudian, grup tersebut juga mendapatkan rekor dunia Guinness untuk hal yang sama. Namun, Adele merebut gelar dari BTS dengan nyanyiannya "Easy on Me" pada 15 Oktober 2022. Lagunya mengumpulkan 24 juta streaming dalam 24 jam pertama peluncurannya.

8. Album terlaris di Korea Selatan

BTS mendapatkan rekor dunia Guinness untuk album terlaris di Korea Selatan dengan rilisnya 2021 Map of the Soul: 7. Itu juga menjadi album pertama dalam sejarah Korea yang disertifikasi 5x Juta di Circle Chart (Gaon) dan Asosiasi Konten Musik Korea (KMCA) karena melampaui 5 juta penjualan pada November 2022.

Single populer BTS "ON" dan "Black Swan" adalah bagian dari Map of the Soul: 7. Itu juga merupakan album Korea dengan penjualan tercepat dalam sejarah AS.

9. Penghasilan tertinggi untuk band K-pop

Pada tahun 2020, BTS mencetak rekor dunia Guinness untuk grup K-pop dengan penghasilan tahunan tertinggi. Menurut Forbes, BTS memperoleh USD50 juta pada tahun 2020, jumlah yang mendapat dorongan besar dari pendapatan tur mereka sebesar USD170 juta. Ini menempatkan grup tersebut di No. 47 dalam daftar selebriti bayaran tertinggi Forbes tahun itu, di samping orang-orang seperti Drake dan Post Malone.

10. Grup yang paling banyak diikuti di Instagram

Pada 22 April 2021, BTS memecahkan rekor dunia Guinness untuk pengikut terbanyak untuk sebuah grup di Instagram, gelar yang sebelumnya dipegang oleh boy band Inggris One Direction. Saat itu, BTS memiliki 40.220.226 pengikut, yang telah melampaui lebih dari 72 juta pada Mei 2023.

11. Akun yang miliki 1 juta pengikut tercepat di TikTok

BTS membuat rekor baru karena memiliki waktu tercepat untuk mencapai 1 juta pengikut di TikTok pada 25 September 2019. Hal yang sama diakui oleh Guinness World Records. Sensasi Korea Selatan ini bergabung dengan aplikasi untuk mempromosikan single mereka "Boy With Luv" dan mengumpulkan banyak pengikut hanya dalam 3 jam 31 menit siaran langsung.

12. Sejak debut mereka pada tahun 2013, BTS telah memenangkan total 31 penghargaan Golden Disc, menurut laporan Statista Mei 2023.

13. "Life Goes On", salah satu lagu BTS yang paling pribadi dan emosional, melampaui 500 juta penayangan di YouTube pada 25 Februari 2023. Disutradarai oleh Jungkook, ini menjadi video musik ke-16 grup yang mencapai tonggak sejarah tersebut.

14. Menurut Guinness World Records, hanya butuh 43 menit bagi anggota BTS V alias Kim Taehyung untuk mencapai 1 juta pengikut di Instagram. Angka tersebut melonjak menjadi 10 juta hanya dalam waktu 4 jam 52 menit.

15. Pada 12 Mei 2023, Touring Data mengumumkan bahwa Suga membuat sejarah sebagai solois Korea dengan konser berpenghasilan kotor tertinggi di AS. Konser dua malamnya di UBS Arena di Belmont, New York, pada 26 dan 27 April, menghasilkan pendapatan sebesar USD 5,94 juta. Selain itu, pada 24 Mei 2023, ia menjadi rapper pertama yang memperoleh hampir USD 3 juta dalam satu konser arena dalam sejarah AS.

