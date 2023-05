Tergabung Dalam Band Reality Club, Fathia Izzati Rilis Album 'Reality Club Presents...'

Setelah merilis dua album, band Reality Club kini resmi merilis album penuh studio ketiga mereka berjudul ‘Reality Club Presents…’

Grup band Reality Club yang digawangi Faiz Novascotia Saripudin (vokal, gitar), Fathia Izzati (vokal, keyboard), Era Patigo (drum), dan Nugi Wicaksono (bass) merilis album penuh studio ketiga mereka bertajuk Reality Club Presents…

Lewat album ini, mereka ingin menunjukkan spektrum kisah romansa dari berbagai sudut pandang penceritaan dan fase kehidupan. Termasuk pesan positif dan cerita gelap yang dibalut dengan ragam genre.

Reality Club Presents… berisi 10 trek lagu. Love Epiphany, I Wish I Was Your Joke, You Let Her Go Again, Tell Me I’m Wrong, Anything You Want, Dancing in the Breeze Alone, Desire, Arrowhead Man, Four Summer, dan Am I Bothering You.

Lagu digarap sejak 2021 saat pandemi dan single dicicil per tahun lalu hingga semua materi album rilis pada tahun ini. Album ketiga yang mereka usung membawa konsep semua kisah cinta memiliki perspektif dan perjalanan secara berbeda.

Sehingga tiap lagu digarap dengan membawa konsep cerita yang variatif. Mulai dari pesan lagu yang membawa semangat positif hingga kisah cinta yang gelap. Variasi kisah romansa tersebut direpresentasikan dalam perpaduan genre yang diambil.

“Kami selalu mendahulukan kejujuran dalam berkarya. Tidak pernah berpikir bikin lagu misalnya lebih ngepop agar bisa masuk top playlist di platform streaming. Meski di album ketiga ini lebih terkonsep, tetapi lagu selalu datang pertama baru konsep keseluruhan untuk album penuh,” kata Fathia atau akrab disapa Cia, dalam konferensi pers dan pemutaran video musik album Reality Club Presents… di Cinepolis Senayan Park, Jakarta, Kamis, (26/5).

Cia melanjutkan, perbedaan penggarapan pada album ketiga ini mereka sudah lebih terkonsep. Meneruskan formula dari album kedua mereka, What Do You Really Know? (2019). Hal itu berkat sang produser Wisnu Ikhsantama yang turut membidani rilisnya dua album terakhir Reality Club.

“Sementara di album pertama kami (Never Get Better, 2017), kami bikin ya cuma genjreng aja tanpa konsep apa-apa,” lanjut Cia.

“Makna album ketiga ini, kami benar-benar bertumbuh secara banyak. Kami berada di fase penerimaan dan pendewasaan,” tutup Cia. (Z-8)