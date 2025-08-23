David Archuleta Rayakan Babak Baru dengan Album Earthly Delights

David Archuleta(Dok. David Archuleta)

PENYANYI-penulis lagu asal Amerika, David Archuleta, kini memasuki babak baru lewat album musik mini terbarunya, Earthly Delights. Setelah menikmati kesuksesan global dari single Crème Brûlée dan single lanjutan Can I Call You, David kini siap berbagi lebih banyak dari katalog musiknya sejak lima tahun terakhir.

Earthly Delights berisi enam trek. Terdiri dari Give You The World, Crème Brûlée, Can I Call You, Lucky, Home, dan Dulce Amor. “Aku lagi di mode memanjakan diri dalam hal sensualitas. Sesuatu yang dulu selalu aku anggap jahat. Ada sesuatu yang manis dari menjadi nakal. Dan ini justru membantuku terhubung dengan sisi diriku yang lebih lembut dan rentan,” kata David bercerita tentang Earthly Delights dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (23/8).

Mempertanyakan keyakinan dan doktrin pada masa mudanya, David Archuleta yang dulu dikenal sebagai sosok ‘malaikat’, kini menjauh dari ajaran gereja dan keluarganya. Kini, dia menemukan kekuatan dari dalam dirinya—dan ketenangan dalam identitas queer otentiknya.

Di album ini, ia mengeksplorasi kesenangan dan penderitaan hidup di bumi: manis dan indahnya hubungan serta pedihnya patah hati, sensualitas, dan fisik. Meskipun pada dasarnya tetap polos, kini ia menjadi sosok yang lebih seimbang dan utuh dengan kegenitan dan kenakalan yang baru ditemukan, keberanian dan humor.

Selain itu, beberapa hari sebelum merilis Earthly Delights, David meluncurkan video musik untuk Dulce Amor pada Agustus ini. Perpaduan sempurna antara bahasa Inggris dan Spanyol, Dulce Amor adalah lagu pop yang menangkap sensasi jatuh hati secepat kilat pada seseorang yang sangat diinginkan.

David Archuleta adalah penyanyi dan penulis lagu kelahiran Miami, Amerika Serikat yang pertama kali menjadi sorotan pada usia 17 tahun, yang dengan cepat menunjukkan daya tarik sebagai bintang. (M-1)