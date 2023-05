Flavs 2023 Sekaligus Rayakan 30 Tahun Hip Hop Indonesia

TIGA puluh tahun hip hop di Indonesia dihitung dari rilisnya album Ku Ingin Kembali Iwa K yang rilis pada 1993.

Setelah menggelar edisi luring perdana pada 2022, Flavs Festival kembali hadir pada 2023. Festival hip hop, rnb, dan soul ini akan berlangsung pada 29-30 Juli 2023 di Ecopark Ancol, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Flavs berlangsung di Istora Senayan. Pada tahun ini Flavs bukan saja hadir di tempat dengan lebih besar, tetapi mereka juga membawa para musikus internasional. Mereka adalah Kim Yugyeom (Korea Selatan), Loco (Korea Selatan), Lil Pump (Amerika Serikat), DaBaby (Amerika Serikat), dan satu nama lagi yang akan diumumkan.

Baca juga : Sungchan dan Shotaro Tinggalkan NCT

“Di Istora GBK mau digunakan untuk suatu acara. Jadi kami tidak bisa pakai. Makanya pindah ke Ecopark Ancol. Kami mencari lokasi di Jakarta dan tentu rebutan dengan festival lain. Tapi dengan pindah tempat ini, Flavs 2023 hanya diperuntukkan bagi pengunjung usia 12 tahun ke atas. Kalau tahun lalu kami benar-benar festival hip hop untuk semua. Ini karena pertimbangan lanskap tempat saja makanya minimal usia 12 tahun,” kata direktur festival Flavs 2023 M. Riza atau juga akrab disapa Bokhero dalam konferensi pers di Foya, M Bloc, Jakarta Selatan, Rabu, (24/5).

Tahun ini, Flavs juga sekaligus merayakan 30 tahun hip hop di Indonesia. Tonggak itu diambil dari momentum perilisan album Iwa K, Ku Ingin Kembali pada 1993. Sementara di global, musik hip hop memasuki perayaan ke-50 tahun.

Baca juga : Niall Horan One Direction Mulai Tur di 2024

Pemilihan album Iwa K sebagai tonggak 30 tahun hip hop Indonesia juga berangkat dari riset yang dilakukan. Album tersebut dianggap sebagai kemunculan musik hip hop di industri musik. Meski, sebelum itu, juga sudah muncul album milik Melly Manuhutu, tetapi lebih ke rnb.

“Kami mau coba berangkat dari sisi rapnya,” kata progammer Flavs 2023 Yacko.

“Dan tema Unity yang kami bawa pada tahun ini juga sesuai. Karena bisa dibilang hip hop itu sudah masuk ke semua lini hidup kita saat ini. Mulai dari grafiti yang banyak ditemukan di tembok-tembok, lagu sample based itu juga hip hop banget, atau sekarang ramai K-pop akarnya juga hip hop,” sambung Yacko.

Untuk merayakan 30 tahun hip hop Indonesia di Flavs 2023 juga akan dihadirkan tembok sejarah (history wall) yang memasukkan para ikon dan musikus hip hop baik dari industri maupun di luar industri di tiap era dan wilayah.

“Dengan fifty years anniversary hip hop global juga, kami coba undang para musikus dari non-AS. Hip hop memang lahir dari AS, tapi di setiap negara ada napas hip hop secara akulturasi. Menariknya, K-pop atau Korean hip hop sendiri itu berhasil dapat tempat di audiens global, bahkan di Indonesia. Yang menariknya juga mungkin di Indonesia yang mendengarkan Korean hip hop, mereka mungkin enggak terlalu dengerin US hip hop. Makanya kami ambil tema Unity, supaya juga bisa lihat, oh ada bentuk style dari hip hop yang lain, bermacam-macam,” jelas Yacko.

Saat ini tiket Flavs 2023 sudah dibuka untuk fase early bird dengan harga Rp990 ribu di luar pajak untuk dua hari dengan jumlah terbatas.

Musikus Indonesia yang akan tampil di antaranya adalah Cécil, DB Mandala, Endah N Rhesa, Farrel Hilal, GAC, Jakarta Tenggelam: BAP., Basboi, ENVY, Dzulfahmi, Tacbo, Kink Yosev, dan Rai Anvio, Jesicca Janess, Jordy Waelauruw Presents Colo Colo, Kunto Aji, Laze, Maliq & D’Essentials, Mukarakat, NDX AKA, Northsidekingz, OKAAY, Project Pop, Ramengvrl, Reikko, Salon RNB Presents: Gavendri, Madukina, Moneva, Noni, RL KLAV, Sade Susanto, Saykoji, Soul ID, Soulful, Tiara Andini, dan Yacko.

Penampilan spesial pun turut disuguhkan, yakni tribut untuk Glenn Fredly yang menghadirkan The Bakuucakar feat Andmesh, Kaka ‘SLANK’ dan Mutia Ayu. (Z-5)