Joget Jennie Blackpink di After Party Festival Film Cannes 2023 Jadi Perhatian

VIDEO Jennie Blackpink yang menari gembira mengikuti irama lagu pop viral di media sosial. Saat itu, Jennie tengah menhadiri afterparty Festival Film Cannes di Paris, Prancis.

Jennie berada di Cannes untuk menghadiri pemutaran perdana serialnya yang dibintanginya, The Idol. Foto dan video yang menunjukkan Jennie sedang joget di pesta afterparty pada malam itu telah tersebar dan menjadi viral di internet.

Dalam video viral, Jennie berjoget ditemani oleh pemeran The Idol lainnya termasuk Lily-Rose Depp dan penyanyi-rapper Abel Tesfaye, lebih dikenal sebagai The Weeknd ada di video tersebut. Ikon K-pop itu mengenakan busana rompi tanpa lengan kotak-kotak hitam dan putih, yang dipadukan dengan rok hitam dengan belahan setinggi pinggang.

Baca juga: Taehyung BTS dan Jennie Blackpink Tertangkap Kamera Kencan di Paris

Dia memilih gaya rambut bergelombang tebal dan membiarkan rambutnya terurai. Untuk riasannya, Jennie tampil dengan tampilan eyeliner bersayap, pipi yang glowing, dan bibir yang mengkilap.

Anggota Blackpink debut di karpet merah Festival Film Cannes, untuk pemutaran perdana The Idol. Di atas karpet merah, Jennie mengenakan gaun couture panjang dari Channel SS20.

Baca juga: Jennie Blackpink Tampil Elegan di Sesi Pemotretan Festival Film Cannes

Busana Jennie menampilkan detail renda putih dan lengan off-shoulder hitam tipis. Ia melengkapi penampilannya dengan pita satin hitam yang menonjolkan rambut bergelombangnya, dan sepasang cincin berlian.

Penampilan itu amat disukai oleh para penggemarnya, seperti yang bisa ditebak melihat banyaknya perhatian dan kasih sayang yang dihujani Jennie di media sosial.

Kehadiran Jennie sebagai bagian debut akting dalam serial HBO, The Idol. Serial ini masuk nominasi Festifal Film Cannes Film ke-76, kategori Out of Competition.

The Idol serial asli HBO yang akan dirilis pada bulan Juni, adalah drama enam episode tentang bintang pop di industri hiburan, menampilkan Abél Tesfaye yang juga dikenal sebagai The Weeknd dan Lily-Rose Depp, putri aktor Johnny Depp. Film ini diatur untuk tayang perdana di Festival Film Cannes dan akan mulai ditayangkan pada 4 Juni. (Z-10)