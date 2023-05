Dua Lipa dan Sutradara Romain Gavras Pamer Kemesraan di Festival Film Cannes

PENYANYI Dua Lipa dan Sutradara Romain Gavras tampil bersama untuk pertama kali di karpet merah Festival Film Cannes, Jumat (19/5) lalu. Keduanya berpelukan saat berfoto di atas karpet merah untuk film Omar La Fraise (The King of Algiers).

Film ini berkisah tentang seorang gangster dalam pelarian yang harus bersembunyi untuk menghindari hukuman penjara 20 tahun di Prancis.

Dilansir dari Bilboard, di atas karpet Merah, Dua Lipa, mengenakan gaun one-shoulder hitam dengan belahan panjang, dan siluet yang memamerkan punggungnya.

Penyanyi 27 tahun itu melengkapi penampilannya dengan sandal bertali hak tinggi yang serasi dan anting-anting yang menjuntai. Sedangkan Romain Gavras, 41, mengenakan jas dan dasi hitam.

Penyanyi New Rules itu pertama kali terlihat bersama Romain Gavras meninggalkan pesta di London pada Februari, menurut Entertainment Tonight. Keduanya terlihat sekali lagi berpegangan tangan selama Paris Fashion Week.

Romain Gavras dikenal menyutradarai video Kanye West No Church in the Wild dan video Mia Bad Girls, juga berkencan dengan Rita Ora selama sekitar enam bulan.

Dua Lipa hadir di acara Festival Film Cannes untuk debut kolaborasinya dengan Donatella Versace. Perancang busana legendaris Italia berusia 68 tahun ini mengungkapkan berita tentang koleksi musim panas mode tinggi yang dirancang bersama untuk merek senama awal bulan ini.

Kolaborasi yang dijuluki La Vacanza, atau liburan dalam bahasa Inggris, akan debut selama peragaan busana di Cannes, Prancis, dan akan tersedia untuk dibeli di toko-toko dan di situs web resmi Versace setelahnya.Kolaborasinya dengan Versace tidak mengherankan.

Pada Maret, Dua Lipa jhga tampil di pertunjukan rumah mode yang dipenuhi bintang di Los Angeles, mengenakan gaun hitam panjang. Kerjasama antara Dua Lipa dan Versace terjalin sejak pertunjukan Musim Semi/Musim Panas 2022 mereka di Milan Fashion Week pada September 2021.

Dia juga menjadi wajah kampanye Musim Gugur/Musim Dingin 2021 Versace. Dua Lipa bahkan mengikuti Met Gala tahun ini bersama koleksi Versace. (Z-10)