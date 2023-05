10 Tahun Debut BTS, Ini 35 Lagu K-Pop Terbaik pada 2013

LAGU K-pop terbaik bermunculan sejak 2013. Saat itu, salah satu grup terkenal di dunia, BTS, memulai debut mereka pada Juni 2013 dengan lagu ‘No More Dream’.

Sepanjang 2013, banyak grup musik juga debut, bahkan beberapa lainnya sudah terkenal dan meraih sukses besar. Sehingga, lagu K-pop terbaik yang dikeluarkan pada 2013 bisa jadi referensimu.

Misalnya grup musik Exo, yang pada 2013 juga mengeluarkan album mereka ‘Xoxo’ yang menjadi salah satu album K-pop terlaris di seluruh dunia pada 2013.

BTS debut pada tahun 2013 dengan album ‘2 Cool 4 Skool’, yang membawa mereka meraih penghargaan rookie of the year di berbagai acara penghargaan musik.

Berikut adalah 35 lagu k-pop terbaik yang dirilis pada tahun 2013. Meskipun ada grup yang sudah bubar dan ada member yang sudah meninggalkan grupnya, namun suara mereka masih dapat didengarkan melalui lagu-lagu di bawah ini.

1. SNSD - I Got A Boy





‘I Got A Boy’ dari Girls' Generation dengan mudah menjadi salah satu lagu paling berpengaruh tahun 2013 dan lagu K-pop terbaik hingga saat ini. Lagu tersebut menetapkan standar untuk gaya genre-mashup yang melanda K-pop pada tahun itu.

2. Sunmi - 24 hours

Makeovernya yang dramatis dan seksi juga koreografi yang tidak biasa membuat lagu yang diproduksi J.Y. Park tersebut mengambil bintang memudar Sunmi dan membawanya kembali ke puncak tangga lagu.

3. CNBlue - I’m Sorry

‘Im Sorry’ adalah lagu rock dengan melodi yang enerjik dan lirik yang mengungkapkan rasa penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan dalam hubungan percintaan. Lagu ini juga lagu K-pop terbaik karena mendapat respon yang positif dari penggemar dan menduduki posisi puncak tangga lagu di Korea Selatan serta negara-negara lain di Asia seperti Jepang, Taiwan, dan Thailand.

4. Crayon Pop - Bar Bar Bar

Butuh beberapa saat untuk "Bar Bar Bar" oleh Crayon Pop lepas landas, tetapi ketika publik akhirnya menemukannya, lagu itu meroket ke tingkat kegemaran nasional dalam waktu singkat. Dari video sampul oleh semua orang mulai dari petugas polisi dan petugas pemadam kebakaran hingga seniman bela diri dan "Pop-jussis" sebutan yang diberikan oleh penggemar bapak-bapak Crayon Pop, ke panggung langsung dengan Ylvis, lagu menular Crayon Pop dan tarian mesin lima lurus mengubah helm biasa menjadi bagian ikonik dari sejarah mode. Bar bar bar juga jadi lagu K-pop terbaik pada 2013.

5. Eric Nam - Heaven's Door

Lirik lagu K-pop terbaik satu ini menceritakan tentang perasaan cinta yang tumbuh di antara dua orang yang awalnya hanya berteman. Lagu ini memiliki irama yang menyenangkan dengan aransemen musik yang lembut dan vokal yang penuh emosi dari Eric Nam.

6. 4men - Hello It's Me

Lagu "Hello It's Me" bercerita tentang seseorang yang merindukan kekasihnya yang telah lama berpisah dan mencoba untuk menghubunginya kembali melalui telepon. Lirik lagu K-pop terbaik ini menggambarkan perasaan cemas dan tak sabar saat menunggu panggilan dari orang yang dicintai.

7. Sistar19 - Gone Not Around Any Longer

Sub-unit Sistar yaitu Sistar19 yang terdiri dari vokalis utama grup tersebut Hyorin dan rapper Bora, mengambil ahli dengan single baru mereka. Duo ini memulai debutnya dengan single "Ma Boy" yang ceria pada tahun 2011, tetapi mereka telah mencapai 180 derajat untuk konsep gerah di single kedua mereka "Gone Not Around Any Longer."

8. B.A.P - One Shot

B.A.P sangat serius dalam membuat video musik terbaru untuk lagu "One Shot". Konsepnya ditekankan pada sisi maskulin dengan menampilkan pertempuran antar geng dan perampokan mobil pengangkut uang. Video klip tersebut difilmkan di Korea dan Filipina dengan menggunakan 10 lokasi yang berbeda. Proses pembuatannya memakan waktu 100 jam dan melibatkan robot raksasa, tank, pesawat di dalam sebuah hanggar, serta patung seberat 500 kg.

9. Nu’est - Hello

Lirik lagu K-pop yang enak didengar ini menceritakan tentang seseorang yang merindukan mantan kekasihnya dan ingin menghubunginya kembali dengan mengucapkan "hello". Meski sudah lama berpisah dan banyak hal yang terjadi, ia masih menyimpan perasaan untuknya dan berharap agar hubungan mereka dapat terjalin kembali.

10. SHINee - Dream Girl





Lirik lagu K-pop 2013 ini menggambarkan perasaan jatuh cinta dan keindahan seorang wanita yang menjadi impian sang penyanyi. Ia menggambarkan betapa cantiknya wanita tersebut dan ingin mencoba merayunya dengan memuji kecantikannya.

11. Teen Top - Miss Right

Teen Top menggambarkan seorang wanita yang menjadi "miss right" mereka, yaitu wanita yang memiliki pesona yang menawan, baik hati, dan dapat membuat mereka merasa bahagia.

12. Girl's Day - Expectation

Lagu ini memiliki semua elemen lagu dance yang bagus. Musik elektronik pada awalnya mempersiapkan pendengar untuk nada upbeat berikutnya. Pengulangan baris terakhir dengan kecepatan dan nada yang berbeda adalah sentuhan yang bagus dan versi robot terakhir dari baris tersebut memberi lagu keunggulan yang dibutuhkan untuk menonjol. Girl's Day memasukkan drama dan emosi ke dalam lirik lagu K-pop terbaik ini sambil tetap menyenangkan untuk didengarkan.

13. Infinite - Man In Love

Narasi keseluruhan dari "Man In Love" adalah visualisasi langsung dari lagu tersebut, tentang bagaimana seorang pria akan menunjukkan cintanya. Setiap anggota memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan kasih sayangnya. MV Infinite selalu bagus dalam menciptakan suasana tertentu dan detail kecil seperti ini adalah bagian dari itu.

14. Lee Hi - Rose

Video musik lagu "Rose" ini dibuat dengan tema "Love, Beauty and Pain" dengan keindahan khas bunga mawar berduri. "Rose" digarap oleh produser Teddy dan Song Baek Kyung. Selain "Rose", album "First Love" juga memuat single baru seperti "Fool" dan "I Am Strange".

15. C-Clown - Shaking Heart

Lagu K-pop terbaik ini cocok saat Anda ingin mengungkapkan rasa cinta Anda terhadap seseorang. Ritmenya dibuat dengan melodi pelan yang dengan suara dari masing-masing anggota.

16. 4minute - What's Your Name

"What's Your Name" memiliki genre fantasy hip hop yang dibawakan dengan semangat dan karisma perempuan yang tinggi. "What's Your Name?" dibuat oleh produser musik lagu K-Pop terkenal, Brave Brothers. Irama elektronic hip hop itu akan membawa nuansa musik yang unik dan penyebutan berulang kali lirik "What's Your Name?" yang akan diingat oleh penggemar.

17. 2PM - ADTOY

Judul lagu ini merupakan singkatan All Day I Think Of You yang berarti setiap hari saya selalu memikirkanmu. Dari judulnya saja terbukti jika lagu ini juga mengusung tema cinta. Bedanya, pria yang terbuai dengan kasih sayang yang diberikan wanita pencuri hatinya. Pria ini bahkan terlena dengan sentuhan dan cinta dari wanita yang dianggapnya seperti ekstasi.

18. Vixx - Voodoo Doll

‘Voodoo Doll’ ini menampilkan koreografi anak laki-laki bersama dengan beberapa pengambilan gambar solo, menjauh dari musik video mereka yang agak menyeramkan. Vixx akan menunjukkan nasib menyedihkan boneka terkutuk yang membuat orang lain mencapai keinginan yang salah di album ini.



19. Exo- Growl

Sementara comeback pertama Exo di tahun 2013, "Wolf", membuat banyak pendengar menggaruk-garuk kepala karena bingung, tidak ada yang dapat menyangkal alur menular dari single repackage mereka, ‘Growl’. Cukup apik untuk menjadi produksi SHINee, tetapi didukung oleh dua belas suara, bukan lima dan didukung oleh koreografi yang fantastis, ‘Growl’ membawa pulang trofi demi trofi dan secara resmi menempatkan Exo di tangga lagu K-Pop.

20. BTS - No More Dream

Lagu ini merupakan lagu debut BTS melalui album 2 Cool 4 Skool dan berada dalam track nomor 4 pada album. Lagu K-pop terbaik ini secara keseluruhan memberikan inspirasi kepada anak muda untuk tidak takut bermimpi dan memiliki mimpi yang bisa menjadi tujuan dari hidup.



21. After School - First Love

Setelah rilis, lagu ini memuncaki beberapa tangga lagu musik online di Korea Selatan dana bertahan di top 10 dari tangga lagu tersebut selama lebih dari 2 minggu. Lagu K-pop ini debut pada peringkat ke-12 di Gaon Singles Chart sebelum memuncak pada peringkat ke-7 pada minggu berikutnya. Lagu ini debut pada peringkat ke-8 di Billboard K-Pop Hot 100, sebelum memuncak pada peringkat ke-7 pada minggu berikutnya.

22. Roy Kim - Spring Spring Spring

Lagu tersebut dibangun dari suara country dan memberi Roy kesempatan untuk menunjukkan jangkauan vokalnya. Mulai dari ujung bawah tangga nada hingga nada yang lebih tinggi dan sebaliknya, memberikan beberapa variasi. Gaya bernyanyinya yang kalem diselingi dengan sela-sela siulan yang selaras dengan emosi dalam liriknya. Lagu ini tentang mengingat cinta yang hilang, tetapi tidak selalu sedih. Dia menerima patah hati dan berharap di musim semi dia akan kembali.

23. Apink - NoNoNo

Lagu ini sendiri tentang dorongan dan banyak yang menganggap lagu itu sangat mendukung. Bagian reff adalah bagian yang paling menarik dan paling diingat.

24. Ailee - U&I

Ailee membuat comeback dengan nuansa musik pop ala Beyonce pada 2012 dan setahun kemudian melalui lagu "U&I". Lagu ini menjadi dasar untuk perilisan lagu-lagu Ailee di tahun-tahun berikutnya. Sayangnya, lagu-lagu dan video musik Ailee dihapus oleh manajemennya dari YouTube setelah terjadi konflik di antara mereka.

25. Beast - Shadow

Lirik lagu K-pop ini menggambarkan seseorang yang merasa kesepian dan kehilangan cahaya dalam hidupnya. Mereka merasa seperti hidup di dalam bayangan dan kegelapan yang mencekam. Lagu ini menggambarkan perasaan yang kuat dengan musik yang intens dan atmosferik, membuat lagu ini cocok dengan tema Halloween.

26. f(x) - Rum Pum Pum Pum

Lirik lagu ini menggambarkan perasaan euforia dan kegembiraan seseorang yang jatuh cinta. Ia merasa seperti hidupnya berubah menjadi lebih cerah dan indah setiap kali ia bersama dengan orang yang dicintainya. Lagu ini memiliki nuansa musik elektronik dengan beat yang kuat, membuatnya cocok untuk didengarkan dan digunakan untuk menari di klub.

27. History - What Am I To You

Sama seperti C-Clown, History juga tidak sempat mencicipi masa-masa ketenaran sebagai boyband K-Pop meskipun bernaung di bawah manajemen yang bonafide. Melalui lagu "What Am I To You", History memperdengarkan musik yang berbeda dari yang biasanya dihasilkan oleh grup seangkatannya.

28. Kara - Damaged Lady

Lagu ini dikabarkan bercerita tentang wanita yang mengalami kekecewaan mendalam. Sisi misterius mereka ditonjolkan lewat penampilan mereka untuk video klip terbarunya. Kara anggun dengan busana yang mereka kenakan. Selain itu, mereka juga menambah gaya mereka dengan aksesoris.

29. G-Dragon - Crooked

Saat G-Dragon melakukan comeback, ada banyak lagu, banyak video, banyak konsep, dan lebih banyak vokalis tamu dari pada yang bisa Anda bayangkan. Dia tahu bagaimana membuat dampak setiap kali dia datang ke acara dan 2013 tidak terkecuali. Kali ini lagu K-pop terbaik miliknya, "Crooked" hadir dan terinspirasi dari rock menonjol di antara semua single comeback-nya.

30. BtoB - Thriller

Lagu ini dapat dikatakan sebagai spin-off dari lagu "Shadow" milik Beast karena selain memiliki konsep Halloween yang serupa, lagu "Thriller" juga menampilkan para member BtoB dalam konsep yang lebih gelap dan misterius.

31. IU - The Red Shoes

'Red Shoes' adalah lagu yang dibawakan oleh penyanyi solo Korea Selatan, IU. Lagu K-pop ini dirilis pada tahun 2013 sebagai bagian dari album ketiganya yang bertajuk "Modern Times". Lagu IU ini termasuk lagu K-pop yang enak didengar.

32. T-Ara - Number 9

"Number 9" dibuka dengan narasi dari personil T-ara dan dilanjutkan ke intro lagu. Petikan gitar di awal lagu membuat single yang diciptakan oleh Shinsadong Tiger dan Choi Kyusung ini terdengar sedikit sedih.

33. Nine Muses - Gun

Gun adalah lagu tentang bagaimana seorang pria bertindak pengecut terhadap orang yang dia sukai, sampai pada titik di mana para gadis dapat mengetahui bahwa dia menyukai mereka. Ada alur cerita yang menarik dalam lagu tersebut

34. MissA - Hush



MissA menampilkan citra yang lebih dewasa dan seksi melalui lagu "Hush" yang memiliki chorus yang adiktif serta koreografi yang khas dengan penggunaan gorden sebagai prop. Musik video lagu ini menampilkan nuansa yang agak menyeramkan dan dipadukan dengan suara gitar yang kental.

35. Hyolyn - One Way Love

Hyolyn debut sebagai penyanyi solo dengan lagu "One Way Love" yang tidak terlepas dari citra seksi yang telah menjadi ciri khas vokalis dari grup Sistar. Lagu K-pop terbaik ini mengisahkan cinta yang dramatia. Lagu K-pop ini tidak hanya mengeksplorasi kemampuan vokal Hyolyn lebih jauh, tetapi dia juga menyanyikan bagian rap di dalamnya. (Z-10)