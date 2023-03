Ini Lima Film Keluarga yang Layak Ditonton, Apa Saja?

MENONTON film bukan hanya sarana hobi tetapi bisa juga sebagai sarana edukasi. Bagi orangtua, belajar tentang parenting juga bisa melalui tayangan film yang bermutu.

Demikian penjelasan dari Shafira Adlina, content creator yang sering berbagi pengalaman dan pengetahuan soal parenting di kanal media sosial dan blog miliknya. Setiap hari, lebih dari 1.000 pembaca yang mengakses blognya.

"Berkat dukungan internet cepat milik Telkom Indonesia, saya bisa tetap produktif berbagi soal parenting kepada masyarakat. Ini termasuk berkumpul dengan keluarga menyaksikan bersama film seputar parenting dari Netflix di IndiHome TV," jelas Shafira dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/3). Berikut rekomendasi film parenting dari Shafira, pegiat parenting, terutama untuk orangtua ataupun siapa saja yang ingin belajar pola pengasuhan sejak dini.

A Better Life

Tayang perdana pada 2011 yang bercerita tentang imigran ayah dan anak. Sang ayah merupakan orang keturunan Meksiko yang tinggal di California bersama putranya yang remaja. Sang ayah sangat menyayangi anaknya dan tidak ingin putranya tersebut tumbuh menjadi gangster.

Soalnya, di lingkungan tersebut biasanya gangster merekrut paksa anak-anak imigran. Sang ayah memang ingin anaknya punya masa depan yang buruk dan menginginkan masa depan yang lebih baik dari dirinya.

Namun, ada konflik saat mobil sang ayah dicuri dan dilaporkan ke pihak berwajib. Karena seperti dikatakan sebelumnya, ayah dan putranya ini ialah imigran gelap yang tidak terdokumentasi.

Daughter of Mine

Film Daughter of Mine bercerita tentang seorang gadis kecil berusia 10 tahun, Vittoria, yang hidup bersama ibunya Tina. Namun selama ini ternyata Tina bukan merupakan ibu kandung melainkan hanya ibu asuh. Tiba-tiba suatu hari seorang perempuan yang tidak punya tampilan keibuan bernama Angelica datang ingin menjemput Vittoria.

Tina melakukan usaha untuk menjauhkan Vittoria dengan sang ibu kandung Angelica. Namun di satu sisi malah terdapat kedekatan antara ibu dan anak yang semakin kuat. Kira-kira siapa yang akan dipilih sang anak ibu asuh atau ibu kandung?

Fatherhood

Fatherhood tayang pada 2021 sekalian memperingati hari ayah dunia. Film ini dibuat dari memoar berjudul To Kisses For Maddy : a Memoir Of Love And Love yang ditulis Matthew Logelin.

Bercerita tentang seorang ayah yang menjadi orangtua tunggal, setelah istrinya meninggal ketika operasi untuk melahirkan sang anak. Ayah sekaligus orangtua tunggal ini belajar menjadi seorang ayah dan hal-hal mengajarkan banyak hal-hal dasar kepada sang putri.

Mother

Film ini tayang pada 2020 dan merupakan film Jepang yang menggambarkan parenting dengan hubungan tidak sehat antara ibu dan anak. Akiko yang merupakan ibu tunggal punya anak laki-laki bernama Shuhei. Keduanya berasal dari keluarga baik-baik. Namun Akiko kerap bermasalah karena hobinya berjudi sehingga diusir dari rumah orangtuanya.

Hidup yang luntang-lantung membuat Akiko tetap tidak sadar dan mempertahankan gaya hidupnya yang kurang baik. Tidak hanya hobi berjudi tetapi ibu satu anak ini suka bergonta-ganti pasangan dan membuat anaknya telantar. Shuhei tidak hanya telantar tetapi juga kurang kasih sayang. Makin hari Akiko melakukan hal-hal yang semakin di luar batas wajar untuk disaksikan sang anak.

The Life Ahead

The Life Ahead menceritakan seorang wanita tua Yahudi bernama Madame Rosayanh. Ia merupakan korban selamat dari kejahatan genosida terhadap orang Yahudi di Perang Dunia II. Suatu hari seorang dokter yang juga merupakan teman lama dari Madame Rosa menitipkan anak untuk dirawat.

Anak tersebut ialah yatim dari Senegal yang bernama Mohammed atau Momo. Momo ialah keturunan muslim Senegal yang perlahan akan membantu Rosa yang sudah tua ketika mengalami penurunan ingatan. Film ini bercerita tentang wanita Yahudi yang malah bersedia dengan ikhlas merawat anak dari keluarga muslim. (RO/Z-2)