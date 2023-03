Anne Hathaway akan Bintangi Film Berjudul Mother Mary

Aktris Hollywood Anne Hathaway akan membintangi proyek film baru berjudul Mother Mary. Sinema garapan sutradara David Lowery itu akan segera mulai meproses syuting di Jerman.

Dalam film tersebut, Hathaway berperan sebagai seorang musisi. Ia akan bermain peran bersama Michaela Coel, yang sebelumnya dikenal sebagai Aneka dalam Black Panther: Wakanda Forever.

Dengan skenario yang juga ditulis oleh Lowery, Mother Mary digambarkan sebagai melodrama pop epik yang mengikuti kisah seorang musisi, yang diperankan Hathaway, dan hubungannya dengan perancang busana ikonik yang diperankan oleh Coel.

Untuk mengerjakan Mother Mary, tim produksi turut menggandeng Jack Antonoff, yang merupakan vokalis Bleachers yang sering bekerja sama dengan Taylor Swift, serta Charli XCX untuk menulis dan memproduseri lagu-lagu orisinal di film tersebut. Sementara musik skor orisinal akan digarap oleh Daniel Hart.

Belum lama ini, Hathaway juga membintangi beberapa film anyar termasuk Eileen yang tayang di Festival Film Sundance, Januari lalu. Dia juga membintangi film Mother's Instinct dan The Idea of You yang akan dirilis segera.

Sementara itu, Lowery juga memiliki proyek lain yang segera tayang yaitu Peter Pan & Wendy yang rilis di Disney+ pada 28 April mendatang. Film yang merupakan adaptasi dari novel karya J.M. Barrie dan film animasi klasik tahun 1953 ini dibintangi oleh Jude Law, Alan Tudyk, Molly Parker, dan Yara Shahidi. (Ant/Z-11)